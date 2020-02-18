НЛМК Live

56 минут назад

НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла

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#экскурсия
НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла

НЛМК приглашает 26 февраля липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. 

- За полтора часа экскурсанты смогут увидеть новейшие технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия, - сообщили в пресс-службе Новолипецкого комбината.  

Экскурсионные автобусы отправятся от центральных проходных НЛМК (пл. Металлургов, 2) 26 февраля в 10.00 и 14.00. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.   

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-749, ledenev_ny@nlmk.com (Никита) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия) и 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон. На экскурсию нельзя записать организованную группу свыше 5 человек. 

Всем записавшимся необходимо подойти за 10-15 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.  На территорию НЛМК запрещено проносить и использовать фото- и видео камеры. 
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#экскурсия

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