В липецких парках чучело Зимы подожгут от пера Жар-птицы

Праздник проводов Зимы в парках города объединит единая сюжетная концепция и цветовая стилизация. Центральным персонажем праздника в парках станет сказочный герой – Жар-птица, от пера которой подожгут чучела Зимы.

Как сообщили в администрации Липецка, 1 марта во всех парках появится хранительница огненного пера – Жар-птица. Именно от пламени ее пера подожгут чучела Зимы, которые изготовят в едином дизайнерском решении.



Хедлайнером праздника в Быхановом саду, парках Победы и Нижнем парке станет государственный театр танцы «Казаки России». Ключевые моменты праздника пройдут в парках одновременно: начало проводов Зимы в 11:00, в 13:00 откроются масленичные столбы, в 14:30 - сжигание чучела Зимы. Общими для парков также станут силовые состязания, масленичные конкурсы, гастрономические ярмарки и выступления народных и фольклорных коллективов.



Парки города 1 марта оформят в цветах, которые отражают их особенности. К примеру, для детского парка Сказка выбран голубой цвет. Парк Победы оформят в красных цветах, Нижний в синих, символизирующих воду (раньше на территории парк располагался Петровский пруд), Быханов сад станет зеленым, (акцент на ботаническую ценность посаженных в нем растений), парк Металлургов оформят в цвете побежалости металла - градиентах фиолетового.

