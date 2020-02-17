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В липецких парках чучело Зимы подожгут от пера Жар-птицы

9 628
#масленица
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В липецких парках чучело Зимы подожгут от пера Жар-птицы

Праздник проводов Зимы в парках города объединит единая сюжетная концепция и цветовая стилизация. Центральным персонажем праздника в парках станет сказочный герой – Жар-птица, от пера которой подожгут чучела Зимы.

Как сообщили в администрации Липецка, 1 марта во всех парках появится хранительница огненного пера – Жар-птица. Именно от пламени ее пера подожгут чучела Зимы, которые изготовят в едином дизайнерском решении.

Хедлайнером праздника в Быхановом саду, парках Победы и Нижнем парке станет государственный театр танцы «Казаки России». Ключевые моменты праздника пройдут в парках одновременно: начало проводов Зимы в 11:00, в 13:00 откроются масленичные столбы, в 14:30 - сжигание чучела Зимы. Общими для парков также станут силовые состязания, масленичные конкурсы, гастрономические ярмарки и выступления народных и фольклорных коллективов. 

Парки города 1 марта оформят в цветах, которые отражают их особенности. К примеру, для детского парка Сказка выбран голубой цвет. Парк Победы оформят в красных цветах, Нижний в синих, символизирующих воду (раньше на территории парк располагался Петровский пруд), Быханов сад станет зеленым, (акцент на ботаническую ценность посаженных в нем растений), парк Металлургов оформят в цвете побежалости металла - градиентах фиолетового.
9 628
#масленица
1

Комментарии (9)

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Александр

5 минут назад
Хоть от зажигалки . Как не было у людей денег так и не ждите.
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какая связь

6 минут назад
между многовековым народным праздником и идиотским, не понятным большинству населения " хедлайнером"? Что это вообще, с чем его едят и на фига он нам, если мы столько времени ПРОСТО ПО-РУССКИ ПРАЗДНКЕМ ПРОВОДЫ ЗИМЫ???
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Еллы Палы

18 минут назад
Да, кандидатов на чучелы из мерии у нас полно, ну а мюнхенского туриста просто заставить все выступления казаков просмотреть, там думаю сам окочурится
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Шизохрения

35 минут назад
прям трудятся люди, сидят голову ломают, паркам цвет подбирают - кому побежалости, кому неожиданности.
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Я

44 минуты назад
Лучше благодатным огнем бесовскую куклу жечь. Веселей гореть будет.
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Бедный Ерик

48 минут назад
Путилин пусть поджигает , может у него что-нибудь заклинит и он згарит.
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Сомневающийся

56 минут назад
Первая кандидатура на чучело - магаданская клоунесса с привязанным к ней лысым кассиром. Думаю , что на такое шоу можно будет продавать билеты.
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Чучело

59 минут назад
А лучше бы от олимпийского факела!
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А МОЖЕТ

сегодня, 17:26
Быть так что 1 марта зима только начнется.
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