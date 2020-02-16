В мире

сегодня, 08:24

В Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек

172
15 февраля на улице Баранова неизвестный застрелил из карабина «Сайга» мужчину и женщину 40-45 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили источник в правоохранительных органах.

Кроме этого, во время стрельбы пострадал 13-летний ребёнок. Затем нападавший выстрелил себе в грудь. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ребёнка также доставили в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

Источник kgd.ru

172

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша
Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша

сегодня, 08:20

В мире
Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты
Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты

вчера, 11:46

В мире
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским

вчера, 10:39

В мире
США: У России нет технологий для завершения Северного потока - 2
США: У России нет технологий для завершения Северного потока - 2

вчера, 09:31

В мире
Российский художник Павленский задержан в Париже
Российский художник Павленский задержан в Париже

вчера, 09:26

В мире
Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой
1
Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой

вчера, 08:36

В мире