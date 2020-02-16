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В Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек
15 февраля на улице Баранова неизвестный застрелил из карабина «Сайга» мужчину и женщину 40-45 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили источник в правоохранительных органах.
Кроме этого, во время стрельбы пострадал 13-летний ребёнок. Затем нападавший выстрелил себе в грудь. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ребёнка также доставили в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются.
Источник kgd.ru
Кроме этого, во время стрельбы пострадал 13-летний ребёнок. Затем нападавший выстрелил себе в грудь. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ребёнка также доставили в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются.
Источник kgd.ru