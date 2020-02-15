Браво! МХК «Липецк» отыграл отставание в две шайбы и победил по буллитам

В серии штрафных бросков победу принесли два Никиты.

Липецкие хоккеисты намерены до последнего вести борьбу за место в плей-офф. Сегодня наша команда проявила бойцовские качества в Кирово-Чепецке, где, уступая по ходу матча – 0:2, вырвала победу по буллитам – 3:2.

Первый период на льду в Кировской области никак нельзя занести в актив нашей команде. На 16-й минуте Даниил Прохоров, а на 19-й – Дамир Зимагулов «пробили» нашего голкипера Руслана Ялбуева, и повода для оптимизма, казалось, не было никакого. «Олимпия» хоть и занимает предпоследнее 7-е место в Восточной конференции НМХЛ оказалась «крепким орешком».

Второй период начался с двух подряд удалений у хозяев, которыми липчане не воспользовались, как и полутораминутным отрезком, когда «Липецку» выпало играть впятером против троих соперников.

А вскоре аналогичный шанс выпал уже «Олимпии»: на скамейку штрафников поехали наши Роман Юзбашян (за удар клюшкой) и Дмитрий Молдавцев (за опасную игру высоко поднятой клюшкой). В распоряжении хозяев оказались полноценные две минуты против троих липчан и они… тоже не сумели забить.

В итоге на 39-й минуте «Липецку» все же удалось отквитать одну шайбу после броска своего лучшего бомбардира Никиты Вахромеева – 2:1.

А в середине 3-го периода Александр Болтов сравнял счет – 2:2.

Остаток третьего периода и овертайм команды провели очень осторожно. «Олимпия» не лезла на рожон, даже когда на 58-й минуте на скамейку штрафников поехал наш Дмитрий Молдавцев. А о дополнительной пятиминутке красноречиво говорит статистика бросков в створ ворот: 2 - у «Олимпии» и ни одного у липчан.

Снайперские качества пришлось проявлять в серии буллитов. Наш Руслан Ялбуев отразил все 4 броска, а у «Липецка» точными «выстрелами» отметились два Никиты - Вахромеев и Маняхин, на последнего и была записана решающая шайба.

Теперь наша команда в приподнятом настроении переезжает в Глазов, где в понедельник, 17 февраля, скрестит клюшки с местным «Прогрессом».