Общество

сегодня, 09:46

В Липецке начали готовиться к паводку

12 1019
#паводок
1
В Липецке начали готовиться к паводку

Жителей улиц, которые может подтопить, информируют о правилах поведения и местах эвакуации

Сотрудники управления Советским округом администрации города Липецка совместно с членами Всероссийского добровольного пожарного общества провели рейд по информированию населения о правилах поведения при наступлении паводковых вод весной 2020 года.

Рейд прошел по улицам Большие Ключи и Малые Ключи, которые неоднократно заливало водами речки Липовка.

В случае затопления паводковыми водами отселение жителей этих улиц будет производиться в центр временного размещения МАОУ СОШ N29 "Университетская" (улица Политехническая, 9а, тел. 54-06-71)

Место для стоянки автобусов на случай ЧП определено в районе домов ул. Каменный лог, 2, Малые ключи, 1, сообщили в Управлении Советским округом Липецка.

Фото: vk.com/lipetsk_sov_okr

12 1019
#паводок
1

Комментарии (12)

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данковчанин

22 минуты назад
В этом году вопрос паводка как никогда очень серьезен. Хватили бы выделенных ресурсов....
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чин

42 минуты назад
Надо побольше выделить денег на борьбу с паводком !
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Гость

58 минут назад
Липецк и так после дождя ,как Венеция.
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123

сегодня, 12:09
Ну не нет столько снега, вот нет его! Подготовитель Поссут
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Житель

сегодня, 12:07
Какой паводок если ул Калинина Радиаторная уже 10 лет в воде вже привыкли в подвалах мурен разводим
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Вася

сегодня, 10:51
Большая вода может придти сверху, так что паводок возможен, если конечная весна будет дружная.т.е мало солнышка но плюсовые температуры круглосуточно
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Вася

сегодня, 10:48
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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124

сегодня, 10:33
А откуда его ждут? Или Деньги в бюджете отложили на это, а оставлять их там нельзя?
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ддд

сегодня, 10:31
Ну понятно, снега то валом!!!
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678538383

сегодня, 10:31
какой нахрен паводок за сезон высота снежного покрова так и не привысила 7 см снег просто впитается в почву с первые теплыми днями гораздо большей проблемой является на ск будет теплая и сухая весна ведь весной почве нужно много влаги для хорошего урожая
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