В Липецке начали готовиться к паводку

Жителей улиц, которые может подтопить, информируют о правилах поведения и местах эвакуации

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Сотрудники управления Советским округом администрации города Липецка совместно с членами Всероссийского добровольного пожарного общества провели рейд по информированию населения о правилах поведения при наступлении паводковых вод весной 2020 года.Рейд прошел по улицам Большие Ключи и Малые Ключи, которые неоднократно заливало водами речки Липовка.В случае затопления паводковыми водами отселение жителей этих улиц будет производиться в центр временного размещения МАОУ СОШ N29 "Университетская" (улица Политехническая, 9а, тел. 54-06-71)Место для стоянки автобусов на случай ЧП определено в районе домов ул. Каменный лог, 2, Малые ключи, 1, сообщили в Управлении Советским округом Липецка.