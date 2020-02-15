В России

вчера, 17:41

На сайтах знакомств стало больше мошенников

402
#мошенничество

Около трети пользователей сайтов знакомств сталкивались с мошенниками. За последние два года число таких случаев заметно возросло, свидетельствует опрос компании ESET. 

Как сообщают «Известия», если в 2018 году с мошенничеством сталкивались 28% пользователей, то сейчас показатель вырос до 34%. 

Людей, которые получают вирусы и подозрительные ссылки, тоже стало больше — 38% против 28% два года назад. 11% респондентов заявили о шантаже (в 2018 году таких было только 8%). 

Дейтинговые платформы особенно «удобны» для мошенников, отмечают эксперты: они предполагают анонимность и общение с незнакомцами. Это зачастую усыпляет бдительность пользователя. 
402
#мошенничество

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