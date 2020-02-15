вчера, 17:41
На сайтах знакомств стало больше мошенников
Около трети пользователей сайтов знакомств сталкивались с мошенниками. За последние два года число таких случаев заметно возросло, свидетельствует опрос компании ESET.
Людей, которые получают вирусы и подозрительные ссылки, тоже стало больше — 38% против 28% два года назад. 11% респондентов заявили о шантаже (в 2018 году таких было только 8%).
Дейтинговые платформы особенно «удобны» для мошенников, отмечают эксперты: они предполагают анонимность и общение с незнакомцами. Это зачастую усыпляет бдительность пользователя.