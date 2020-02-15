Общество

вчера, 17:07

Липчанам напоминают об опасности сосулек

9 812
#потепление #сосульки
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Липчанам напоминают об опасности сосулек

В связи с повышением температуры воздуха управление по делам ГО и ЧС  обращает внимание липчан на возможность падения сосулек и схода снега с кровель зданий.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется не подходить близко к стенам зданий, обходить огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

Не следует парковать под крышами домов автомобили.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий при возможном образовании сосулек и схода снега с крыш.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. Заявки на удаление наледи, свисающей с крыши вашего дома, можно подать в диспетчерскую службу управляющей компании  (номер телефона указан на квитанции на оплату ремонта и содержания жилья) или в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48.

9 812
#потепление #сосульки
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Комментарии (9)

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Новый мэр

вчера, 22:55
Не волнуйтесь, если и убьет бабушку ничего страшного.
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Просто

вчера, 22:23
Мы живём на ул. Молодёжная, ЛТЗ, УКашка от на отказалась, дома признаны аврийными. Сосульки уже весят на 60 си М Мы живём на ул. Молодёжная ЛТЗ, УКашка о нас отказалась как нас признали аварийным домом. Крыша с сосульками, двор в снегу, боюсь если снег, или сосульки упадут на кого-нибудь, виноваты будим Мы? Под окном пешеходная дорожка. Ведь в прошлом году уже убило женщину, а виноват снег на...?
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Эсколатор

вчера, 21:52
Сегодня подымался в Малибу ,там если в верх посмотреть столько сосулек
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Dress

вчера, 21:24
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- http://bit.do/mypres
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Ч

вчера, 19:34
Пенсионерам на выходные дни .Посадите рядом внуков . Наберите в поисковике : "Петербуржец с детства мечтал о собственной железной дороге - и построил её у себя на даче " , смотрите и удивляйтесь .
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Вован

вчера, 19:04
Нюрка спасёт сосульку прикольно в кайф .
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Юрку Алтушку

вчера, 18:06
Юрок Алтушок., Им надо у дорожного одолжить реагентов которыми дороги посыпают, а то рабочая сила дорогая да и технику нанимать дорого. А это посыпали и вместе с кровлей вода потекёт. Эти УК забыли про снег с крыш убирать у них сейчас придомовая уборки. А когда кто-то свалится опять тогда обратят внимание.
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Юрок Алтушок.

вчера, 17:40
Нужно ещё управляшкам напомнить что они обязаны очищать крыши.
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Василий Алибабаевич

вчера, 17:23
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи... А то снег в башка попадёт - совсем мёртвый будешь!..
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