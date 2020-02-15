Липчанам напоминают об опасности сосулек

В связи с повышением температуры воздуха управление по делам ГО и ЧС обращает внимание липчан на возможность падения сосулек и схода снега с кровель зданий.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется не подходить близко к стенам зданий, обходить огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

Не следует парковать под крышами домов автомобили.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий при возможном образовании сосулек и схода снега с крыш.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. Заявки на удаление наледи, свисающей с крыши вашего дома, можно подать в диспетчерскую службу управляющей компании (номер телефона указан на квитанции на оплату ремонта и содержания жилья) или в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48.