В этом году «Бекарт» инвестирует в свою липецкую площадку 5 миллионов евро

- Только в этом году мы инвестируем в липецкое предприятие пять миллионов евро: расширим производство, продолжим минимизировать наш импорт за счет увеличения локализации производства необходимого нам сырья и комплектующих в России, - заявил сегодня на 10-летнем юбилее липецкого завода «Бекарт» президент группы компаний «Бекарт» Мэтью Тэйлор.Сегодня на 10-летнем дне рождения завода «Бекарт» организаторы праздника вспомнили, как 20 января 2010 года во время визита в Липецку область президента РФ Дмитрия Медведева в ОЭЗ «Липецк» состоялось торжественное открытие завода. С того времени на предприятии запущены цех полуфабрикатов, линия по производству стальной фибры Dramix, линия гальванизации. Сейчас на заводе работает 500 человек - это третий по количеству персонала резидент ОЭЗ после Чагодощенского стекольного завода и японской «Йокогамы».Представителей СМИ на производство не пустили, заявив о многих секретных наработках, которые используются при превращении металлического прутка в проволоку разного назначения. Потребителями этой проволоки являются автопромышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство. Операторам разрешили издалека снять только процесс разматывания стальной проволоки с огромных катушек. Показали и небольшие бобины - на одной такой намотано 79 километров тонкой проволоки, что равно расстоянию от Липецка до Ельца.При производстве металлокорда для соседнего завода «Йокогамы», где делают автомобильные покрышки, километр такой проволоки аппарат режет за шесть минут (металлокорд из Липецка также поступает на предприятия других шинных гигантов - Continental, Pirelli, Bridgestone). А самая тонкая проволока, которую тут тянут, видна только в микроскоп. Ее диаметр - один микрон: в 40 раз меньше человеческого волоса.На юбилей завода приехали президент группы компаний Бекарт Мэтью Тэйлор, посол королевства Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо, члены бельгийско-люксембургской торгово-промышленной Палаты, губернатор области Игорь Артамонов.- Я рад, что я тут, на 10-летней истории успеха нашего предприятия в Липецке, - сказал Жан-Артур Режибо. - «Бекарт», как я знаю, собирается и дальше инвестировать в свой бизнес. Эффективность, инновации, команда - на этом зиждется успех компании, начинавшейся 140 лет назад как семейный бизнес (в 1880 году в бельгийском Звевегеме открылся заводик по производству колючей проволоки. -). Спасибо руководству Липецкой области: если «Бекарт» доволен, то и посол тоже.- Нам повезло, что у нас есть такой завод. «С клиентом в сердце» - этот принцип компании «Бекарт» соотносится и с нашей миссией - сделать жизнь липчан лучше. И мы бы хотели, чтобы к нам приходили другие бельгийские предприятия. Я хотел бы вспомнить фразу одного героя из советского еще фильма «Мимино»: «Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно». Это значит, что если хорошо «Бекарту», хорошо послу, хорошо и Липецкой области, - сказал в ответном слове Игорь Артамонов.Потом Игорю Артамонову дали большой нож, которым он разрезал трехэтажный торт, на верхушке которого красовалась цифра «10».Несмотря на то, что Бельгия является одной из стран, которая подписалась под антироссийскими санкциями, посол этого государства Жан-Артур Режибо заявил, что история «Бекарт» в России и Липецкой области - это история большого успеха, и это замечательный пример того, как бельгийский бизнес может плодотворно работать в России. А президент группы компаний «Бекарт», англичанин Мэтью Тэйлор, рассказал, что видит в липецком предприятии (единственном в России) большой потенциал для экспансии на рынки Юго-Востока Азии. Кстати, Мэтью Тэйлор отметил, что у сотрудников российского завода - самый высокий результат по индексу включенности в производственные процессы и ценности компании, а ведь в составе концерна - десятки разбросанных по всему миру предприятий.Работникам предприятии запрещено сообщать кому-то постороннему о размере дохода. Но Игорь Артамонов раскрыл тайну СМИ: средняя заработная плата по бельгийскому предприятию равна 50 тысячам рублей.