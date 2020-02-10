Экономика

сегодня, 16:16

В этом году «Бекарт» инвестирует в свою липецкую площадку 5 миллионов евро

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#ОЭЗ "Липецк"
В этом году «Бекарт» инвестирует в свою липецкую площадку 5 миллионов евро
- Только в этом году мы инвестируем в липецкое предприятие пять миллионов евро: расширим производство, продолжим минимизировать наш импорт за счет увеличения локализации производства необходимого нам сырья и комплектующих в России, - заявил сегодня на 10-летнем юбилее липецкого завода «Бекарт» президент группы компаний «Бекарт» Мэтью Тэйлор.

Сегодня на 10-летнем дне рождения завода «Бекарт» организаторы праздника вспомнили, как 20 января 2010 года во время визита в Липецку область президента РФ Дмитрия Медведева в ОЭЗ  «Липецк» состоялось торжественное открытие завода. С того времени на предприятии запущены цех полуфабрикатов, линия по производству стальной фибры Dramix, линия гальванизации. Сейчас на заводе работает 500 человек - это третий по количеству персонала резидент ОЭЗ после Чагодощенского стекольного завода и японской «Йокогамы».

Представителей СМИ на производство не пустили, заявив о многих секретных наработках, которые используются при превращении металлического прутка в проволоку разного назначения. Потребителями этой проволоки являются автопромышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство. Операторам разрешили издалека снять только процесс разматывания стальной проволоки с огромных катушек. Показали и небольшие бобины - на одной такой намотано 79 километров тонкой проволоки, что равно расстоянию от Липецка до Ельца.

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При производстве металлокорда для соседнего завода «Йокогамы», где делают автомобильные покрышки, километр такой проволоки аппарат режет за шесть минут (металлокорд из Липецка также поступает на предприятия других шинных гигантов - Continental, Pirelli, Bridgestone). А самая тонкая проволока, которую тут тянут, видна только в микроскоп. Ее диаметр - один микрон: в 40 раз меньше человеческого волоса.   

На юбилей завода приехали президент группы компаний Бекарт Мэтью Тэйлор, посол королевства Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо, члены бельгийско-люксембургской торгово-промышленной Палаты, губернатор области Игорь Артамонов. 
 
- Я рад, что я тут, на 10-летней истории успеха нашего предприятия в Липецке, - сказал Жан-Артур Режибо. - «Бекарт», как я знаю, собирается и дальше инвестировать в свой бизнес. Эффективность, инновации, команда - на этом зиждется успех компании, начинавшейся 140 лет назад как семейный бизнес (в 1880 году в бельгийском Звевегеме открылся заводик по производству колючей проволоки. - Прим. GOROD48). Спасибо руководству Липецкой области: если «Бекарт» доволен, то и посол тоже. 
 
- Нам повезло, что у нас есть такой завод. «С клиентом в сердце» - этот принцип компании «Бекарт» соотносится и с нашей миссией - сделать жизнь липчан лучше. И мы бы хотели, чтобы к нам приходили другие бельгийские предприятия. Я хотел бы вспомнить фразу одного героя из советского еще фильма «Мимино»: «Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно». Это значит, что если хорошо «Бекарту», хорошо послу, хорошо и Липецкой области, - сказал в ответном слове Игорь Артамонов.

Потом Игорю Артамонову дали большой нож, которым он разрезал трехэтажный торт, на верхушке которого красовалась цифра «10».

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Несмотря на то, что Бельгия является одной из стран, которая подписалась под антироссийскими санкциями, посол этого государства Жан-Артур Режибо заявил, что история «Бекарт» в России и Липецкой области - это история большого успеха, и это замечательный пример того, как бельгийский бизнес может плодотворно работать в России. А президент группы компаний «Бекарт», англичанин Мэтью Тэйлор, рассказал, что видит в липецком предприятии (единственном в России) большой потенциал для экспансии на рынки Юго-Востока Азии. Кстати, Мэтью Тэйлор отметил, что у сотрудников российского завода - самый высокий результат по индексу включенности в производственные процессы и ценности компании, а ведь в составе концерна - десятки разбросанных по всему миру предприятий.

Работникам предприятии запрещено сообщать кому-то постороннему о размере дохода. Но Игорь Артамонов раскрыл тайну СМИ: средняя заработная плата по бельгийскому предприятию равна 50 тысячам рублей. 

8 937
#ОЭЗ "Липецк"

Комментарии (8)

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Сан

2 минуты назад
Средняя между 18 и 120
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10 лет назад я пробовал трудоустроиться там

3 минуты назад
Но не получилось по личным причинам . Но я все еще надеюсь и жду что они найдут мой номер сотового и свяжутся со мной и предложат мне выгодные условия . Хочу отметить ,что приветливые и улыбчивые девушки со мной вежливо общались и это меня порадовало больше всего и я даже не расстроился по поводу :"что мы вам перезвоним" ! Оценка 5 + за отношение таким как я !
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Эксперт

13 минут назад
Для них это как бедолаге 5 рублей добавить на бутылку.а всю прибыль в оффшор.
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Сталин-психиатр.

26 минут назад
Независимый профсоюз нужен, чтобы всех буржуев взьерошить. А то платят копейки, а относятся ка к животным.
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Добрый мальчик

48 минут назад
Как вообще там работается? Слышал, что на Йокохаме и Стекольном просто Дно)))
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Липецкий

57 минут назад
А Артэмону было тоже приятно очень, или больно?
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Предложение

сегодня, 16:35
А потом Игорю Артамонову, сказали , плати за торт ! ХАЛЯВЩИК !
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А потом Игорю Артамонову

сегодня, 16:25
дали тряпку, помыть посуду и полы)))
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