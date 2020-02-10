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Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

8 2470
#ОРВИ #грипп #карантин
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Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

За неделю, с 3 по 9 февраля, в Липецкой области зарегистрирован 7661 случай ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 67,0 на 10 тысяч населения и достиг уровня расчетного эпидемического порога по совокупному населению (+6%).  Среди школьников заболеваемость превысила эпидпорог на 8,7%.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, недельный темп прироста случаев составил 15%. Среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет  - 77% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,1%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%), что свидетельствует о превалировании легких и среднетяжелых форм заболевания.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 65% (5007 случаев, в т.ч. 25 случаев гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (98,3 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога, вместе с тем заболеваемость среди школьников превысила эпидпорог на 8,7%. 

 - Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 62,5% позитивных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (37,5% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими), - рассказали санитарные врачи.

Напомним, что сегодня управление Роспотребнадзора и департамент образования администрации Липецка объявили о закрытии с 13 по 25 февраля всех школ города на карантин.

8 2470
#ОРВИ #грипп #карантин
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Комментарии (8)

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эх,

4 минуты назад
недавно с больничного, врач с удовольствием продляла отдых ,только отметку поставила ОРЗ - в то время как было сказано,что заболели практически все. Не было сигнала ,теперь всем ОРВИ будут ставить.
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Доктор Хаус

15 минут назад
Мама ученика, клизма. Вам поможет клизма в эти критические предкарантинные дни.
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Мама ученика

28 минут назад
Полный идиотизм, заболеваемость превысила эпидпорог. Но карантин с 13.02.Почему не с завтрашнего дня...... Пусть еще заболеют за эти дни.
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Елена

32 минуты назад
А про детские сады никто даже не говорит, а сколько детей еще там болеют....
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Гость

34 минуты назад
Господи, какая же школота квелая пошла. Как пить,курить,снюсы жрать-так на это здоровья хватает. Сейчас все жопы свои будут тереть в торговых центрах.
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Что за ...

51 минуту назад
Почему с 13, а не с 11 ?!?
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Из Воронежа

52 минуты назад
В Воронеже с завтрашнего дня карантин и по 25 февраля.
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Яжемать

54 минуты назад
До экспериментировались, твою мать! Что аж эпидпорог превысила. Раньше надо было закрывать все школы, к чёрту матери, когда заболевших ещё было не так много, как сейчас. Теперь надо закрыть ещё и институты, колледжи, и ПТУшки, чтобы не допустить промашки со с школами, - там, кстати, больных тоже - ого-го сколько много. Так что надо их тоже закрывать, пока ещё не поздно!
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