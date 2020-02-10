Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

За неделю, с 3 по 9 февраля, в Липецкой области зарегистрирован 7661 случай ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 67,0 на 10 тысяч населения и достиг уровня расчетного эпидемического порога по совокупному населению (+6%). Среди школьников заболеваемость превысила эпидпорог на 8,7%.





Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 65% (5007 случаев, в т.ч. 25 случаев гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (98,3 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога, вместе с тем заболеваемость среди школьников превысила эпидпорог на 8,7%.



- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 62,5% позитивных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (37,5% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими), - рассказали санитарные врачи.



Напомним, что сегодня управление Роспотребнадзора и департамент образования администрации Липецка объявили о

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, недельный темп прироста случаев составил 15%. Среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,1%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%), что свидетельствует о превалировании легких и среднетяжелых форм заболевания.Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 65% (5007 случаев, в т.ч. 25 случаев гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (98,3 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога, вместе с тем заболеваемость среди школьников превысила эпидпорог на 8,7%.- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 62,5% позитивных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (37,5% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими), - рассказали санитарные врачи.Напомним, что сегодня управление Роспотребнадзора и департамент образования администрации Липецка объявили о закрытии с 13 по 25 февраля всех школ города на карантин

