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сегодня, 13:38

Мошенники создали новый способ кражи денег со счетов россиян

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Мошенники создали новый способ кражи денег со счетов россиян

Специалисты рассказали, как защититься от нового вида мошенничества

Мошенники, похищающие деньги со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.

Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию. А когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет

Чтобы избежать кражи средств со счета, эксперты рекомендуют не сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из смс-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-
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