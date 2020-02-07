Общество

56 минут назад

Расписание движения автобусов №№ 34, 40, 40А изменит строительство моста в Новой Жизни

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#транспорт
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Расписание движения автобусов №№ 34, 40, 40А изменит строительство моста в Новой Жизни
Как сообщают в департаменте транспорта администрации города, в связи с проведением подготовительных работ к строительству новой, на действующей части мостового перехода в поселке Новая Жизнь будет оставлена одна полоса, на которой введут реверсивное движение. Таким образом, с 8 февраля до окончания работ (ориентировочно до 23 февраля) ожидаются задержки в движении городского пассажирского транспорта.

Чтобы обеспечить своевременную доставку граждан на рабочие места в период проведения строительных работ по будним дням автобусы маршрутов №№ 34, 40, 40А с конечных остановочных пунктов будут отправляться на 15 минут раньше действующего расписания.

После завершения строительных работ движение автобусов по маршрутам №№ 34, 40, 40А возобновится по расписаниям, действовавшим до 27.01.2020.

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#транспорт
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Комментарии (2)

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А что

32 минуты назад
Нет ничего плохого в том,чтобы помогать учреждению, в котором лечиться твой родственник !
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Липецкий

47 минут назад
Ага, спасибо большое за информацию о том что вы меня уже давно поняли и не знаете как правильно сделать это для меня и как быть дальше с этим человеком и каким образом он будет работать с вами или с кем нибудь из вас и кто это за вас и за что он вас ждёт в этом году я не знаю
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