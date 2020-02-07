Расписание движения автобусов №№ 34, 40, 40А изменит строительство моста в Новой Жизни

Как сообщают в департаменте транспорта администрации города, в связи с проведением подготовительных работ к строительству новой, на действующей части мостового перехода в поселке Новая Жизнь будет оставлена одна полоса, на которой введут реверсивное движение. Таким образом, с 8 февраля до окончания работ (ориентировочно до 23 февраля) ожидаются задержки в движении городского пассажирского транспорта.



Чтобы обеспечить своевременную доставку граждан на рабочие места в период проведения строительных работ по будним дням автобусы маршрутов №№ 34, 40, 40А с конечных остановочных пунктов будут отправляться на 15 минут раньше действующего расписания.



После завершения строительных работ движение автобусов по маршрутам №№ 34, 40, 40А возобновится по расписаниям, действовавшим до 27.01.2020.



