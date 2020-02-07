Житель Задонска похищал топливо на липецких заправках

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищениях топлива с автозаправочных станций Липецка задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 35-летний житель Задонска.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, при похищении топлива использовались разные схемы.



- 17 декабря 2019 года на АЗС по улице Студеновской подозреваемый залил в машину бензин на 4509 рублей и уехал не заплатив.

24 декабря на АЗС по Универсальному проезду он путём обмана похитил автомобильное топливо на общую сумму 3128 рублей, - рассказали в пресс-службе.



В отношении жителя Задонска возбуждены уголвоное дела о грабеже и мошенничестве.



