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Житель Задонска похищал топливо на липецких заправках
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищениях топлива с автозаправочных станций Липецка задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 35-летний житель Задонска.
- 17 декабря 2019 года на АЗС по улице Студеновской подозреваемый залил в машину бензин на 4509 рублей и уехал не заплатив.
24 декабря на АЗС по Универсальному проезду он путём обмана похитил автомобильное топливо на общую сумму 3128 рублей, - рассказали в пресс-службе.
В отношении жителя Задонска возбуждены уголвоное дела о грабеже и мошенничестве.
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