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Житель Задонска похищал топливо на липецких заправках

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#грабеж #мошенничество
Житель Задонска похищал топливо на липецких заправках

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищениях топлива с автозаправочных станций Липецка задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 35-летний житель Задонска.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, при похищении топлива использовались разные схемы.

- 17 декабря 2019 года на АЗС по улице Студеновской подозреваемый залил в машину бензин на 4509 рублей и уехал не заплатив. 
24 декабря на АЗС по Универсальному проезду он путём обмана похитил автомобильное топливо на общую сумму 3128 рублей, - рассказали в пресс-службе. 

В отношении жителя Задонска возбуждены уголвоное дела о грабеже и мошенничестве.

5 704
#грабеж #мошенничество

Комментарии (5)

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Алкан с ЛТЗ

31 минуту назад
Ни хрена себе у него бак!
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АЗ ЭС

33 минуты назад
Как азс недоливают им можно, а гражданин восстановил справедливость -суд
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возможно

42 минуты назад
«Мираторг» перенесёт строительство новых 7 свинокомплексов из Курской области в соседний регион. Об этом Роман Старовойт сообщил в своем аккауте.
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Логика

46 минут назад
он что газель заправлял? а вообще заправщиков тоже надо за мошенничество привлекать - не доливают, про актановые числа промолчу
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Житель

53 минуты назад
А че так, можно было?
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