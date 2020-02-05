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Самое больше чучело Масленицы установят в Нижнем парке

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#Масленица
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Самое больше чучело Масленицы установят в Нижнем парке

Ее высота составит 6 метров

В Липецке начали подготовку к празднованию Масленицы. Да праздника остается всего чуть больше трех недель. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, праздничные программы пройдут 1 марта во всех парках – Нижнием, сокольском, парке Победы, Металлургов, Быхановом саду и детском парке «Сказка».

Призовые столбы и чучела Масленицы разместят во всех парках, кроме «Сказки». В детском парке пройдет специальная, детская масленичная программа.

Самое высокое чучело Масленицы, 6-метровое, разместится в Нижнем парке. Там же пройдут главные городские гуляния. Все чучела Масленицы будут необычными, дизайнерскими.

Как сообщили  в мэрии, администрация готовит для липчан много сюрпризов. Полную программу празднования Масленицы администрация обнародует чуть позже. 

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#Масленица
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Комментарии (5)

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Серджио Иванетти

48 минут назад
За дизайнерских чучел сколько денежек отдаст мэрия? Опять * в небо?
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Пенсионер

51 минуту назад
В парке победы спалим заваркину.
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Диман Аксенок

51 минуту назад
Главное чтобы чучело не было похоже на нашу мэршу а то меня с работы выгонят. А кроме как дырочку лишать я больше ничего не умею.
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Логика

51 минуту назад
"В Липецке начали подготовку к празднованию Масленицы. Да праздника остается всего чуть больше трех недель. " а что за 3 недели готовиться начали? уже пора к следующей готовиться
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Сеня

52 минуты назад
Неужели в виде матерящейся Заваркиной?
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