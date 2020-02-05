Общество
сегодня, 16:20
Самое больше чучело Масленицы установят в Нижнем парке
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Ее высота составит 6 метров
В Липецке начали подготовку к празднованию Масленицы. Да праздника остается всего чуть больше трех недель.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, праздничные программы пройдут 1 марта во всех парках – Нижнием, сокольском, парке Победы, Металлургов, Быхановом саду и детском парке «Сказка».
Призовые столбы и чучела Масленицы разместят во всех парках, кроме «Сказки». В детском парке пройдет специальная, детская масленичная программа.
Самое высокое чучело Масленицы, 6-метровое, разместится в Нижнем парке. Там же пройдут главные городские гуляния. Все чучела Масленицы будут необычными, дизайнерскими.
Как сообщили в мэрии, администрация готовит для липчан много сюрпризов. Полную программу празднования Масленицы администрация обнародует чуть позже.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, праздничные программы пройдут 1 марта во всех парках – Нижнием, сокольском, парке Победы, Металлургов, Быхановом саду и детском парке «Сказка».
Призовые столбы и чучела Масленицы разместят во всех парках, кроме «Сказки». В детском парке пройдет специальная, детская масленичная программа.
Самое высокое чучело Масленицы, 6-метровое, разместится в Нижнем парке. Там же пройдут главные городские гуляния. Все чучела Масленицы будут необычными, дизайнерскими.
Как сообщили в мэрии, администрация готовит для липчан много сюрпризов. Полную программу празднования Масленицы администрация обнародует чуть позже.
5 715
Комментарии (5)
Серджио Иванетти
48 минут назад
За дизайнерских чучел сколько денежек отдаст мэрия? Опять * в небо?ответить
Пенсионер
51 минуту назад
В парке победы спалим заваркину.ответить
Диман Аксенок
51 минуту назад
Главное чтобы чучело не было похоже на нашу мэршу а то меня с работы выгонят. А кроме как дырочку лишать я больше ничего не умею.ответить
Логика
51 минуту назад
"В Липецке начали подготовку к празднованию Масленицы. Да праздника остается всего чуть больше трех недель. " а что за 3 недели готовиться начали? уже пора к следующей готовитьсяответить
Сеня
52 минуты назад
Неужели в виде матерящейся Заваркиной?ответить
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