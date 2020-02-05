Самое больше чучело Масленицы установят в Нижнем парке

Ее высота составит 6 метров

В Липецке начали подготовку к празднованию Масленицы. Да праздника остается всего чуть больше трех недель.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, праздничные программы пройдут 1 марта во всех парках – Нижнием, сокольском, парке Победы, Металлургов, Быхановом саду и детском парке «Сказка».



Призовые столбы и чучела Масленицы разместят во всех парках, кроме «Сказки». В детском парке пройдет специальная, детская масленичная программа.



Самое высокое чучело Масленицы, 6-метровое, разместится в Нижнем парке. Там же пройдут главные городские гуляния. Все чучела Масленицы будут необычными, дизайнерскими.



Как сообщили в мэрии, администрация готовит для липчан много сюрпризов. Полную программу празднования Масленицы администрация обнародует чуть позже.



