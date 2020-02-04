В России
26 минут назад
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Тела обнаружил случайный прохожий
В Коломягах в заброшенной воинской части Петербурга нашли четыре трупа. Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил в понедельник, 3 февраля 2020 года, жителем улицы 3-я линия 2-й половины Приморского района, когда он зашел на территорию казарм, которые располагаются на той же улице. Испугавшись, он сразу же обратился в полицию, сообщает Комсомольская Правда.
При осмотре трупов стало видно, что они частично искусаны и поедены крысами. При этом признаков насильственной смерти на телах видно не было. На месте происшествия обнаружена канистра с жидкостью темного цвета. Возможно, причина групповой смерти кроется именно в ней. В ГСУ СК по Петербургу отметили, что содержимое ёмкости было отправлено на экспертизу, как и тела умерших.
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью определения причин смерти. Расследование уголовное дела продолжается.
При осмотре трупов стало видно, что они частично искусаны и поедены крысами. При этом признаков насильственной смерти на телах видно не было. На месте происшествия обнаружена канистра с жидкостью темного цвета. Возможно, причина групповой смерти кроется именно в ней. В ГСУ СК по Петербургу отметили, что содержимое ёмкости было отправлено на экспертизу, как и тела умерших.
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью определения причин смерти. Расследование уголовное дела продолжается.