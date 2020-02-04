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26 минут назад

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Тела обнаружил случайный прохожий

В Коломягах в заброшенной воинской части Петербурга нашли четыре трупа. Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил в понедельник, 3 февраля 2020 года, жителем улицы 3-я линия 2-й половины Приморского района, когда он зашел на территорию казарм, которые располагаются на той же улице. Испугавшись, он сразу же обратился в полицию, сообщает Комсомольская Правда.

При осмотре трупов стало видно, что они частично искусаны и поедены крысами. При этом признаков насильственной смерти на телах видно не было. На месте происшествия обнаружена канистра с жидкостью темного цвета. Возможно, причина групповой смерти кроется именно в ней. В ГСУ СК по Петербургу отметили, что содержимое ёмкости было отправлено на экспертизу, как и тела умерших.

 Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью определения причин смерти. Расследование уголовное дела продолжается.

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