Происшествия

13 минут назад

19-летняя девушка заплатила за обувь билетами банка приколов

104
#мошенничество
19-летняя девушка заплатила за обувь билетами банка приколов

Теперь ее обвиняют в мошенничестве.

29 января оперативниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана 19-летняя жительница Долгоруковского района.

- В обувном магазине за две пары обуви стоимостью около полутора тысяч рублей девушка заплатила «билетом банка приколов 5000 дублей», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Продавец не заметил подделку, и выдал ей сдачу настоящими деньгами.

Материальный ущерб, причиненный владельцу магазина, составил более четырех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 «Мошенничество», максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.


104
#мошенничество

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