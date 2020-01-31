Торговец «незамерзайкой» пытался подкупить полицейского

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).



По данным следствия, 28 января полицейские выявили факт продажи на 294-м км трассы «Орел-Тамбов» жидкости для очистки автомобильных стекол без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Чтобы избежать административной ответственности торговец «незамерзайкой» предложил полицейскому 10 500 рублей.



От взятки полицейский отказался и предупредил продавца об уголовной ответственности за коррупционное преступление. Однако, торговец проигнорировал предупреждение и положил деньги на документы, находящиеся в тот момент в руках представителя власти. О коррупционном преступлении полицейский сообщил в следственные органы.



В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы.

