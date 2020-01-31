Происшествия

сегодня, 13:42

Торговец «незамерзайкой» пытался подкупить полицейского

5 723
#взятка
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Торговец «незамерзайкой» пытался подкупить полицейского
Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, 28 января полицейские выявили факт продажи на 294-м км трассы «Орел-Тамбов» жидкости для очистки автомобильных стекол без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Чтобы избежать административной ответственности торговец «незамерзайкой» предложил полицейскому 10 500 рублей.

От взятки полицейский отказался и предупредил продавца об уголовной ответственности за коррупционное преступление. Однако, торговец проигнорировал предупреждение и положил деньги на документы, находящиеся в тот момент в руках представителя власти. О коррупционном преступлении полицейский сообщил в следственные органы.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы.
5 723
#взятка
1

Комментарии (5)

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И

25 минут назад
Если раньше был судим, поедет на тройку.
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Олень

28 минут назад
Торговец, пытался подкупить полицейского незамерзайкой
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Леха

40 минут назад
Я всегда покупаю левую незамерзайку,которая не воняет и не мёрзнет при -2 градусов,в отличии от правильной
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Тед

57 минут назад
Надо было больше давать, а за 10 500, только шлюха может продаться!
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Ник

сегодня, 14:28
Вот актеры, выяснили бы лучше кто его крышевал, к тому же он по прежнем торгует)))
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