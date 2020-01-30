Работники НЛМК станут участниками 40 конкурсов профмастерства

НЛМК в 2020 году проведет 40 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 35 - по основным рабочим специальностям. Впервые на предприятии пройдут состязания среди лаборантов по физико-механическим испытаниям.

Как сообщает ПАО «НЛМК», в феврале очередной цикл профессионального соперничества откроет конкурс среди сталеваров установки внепечной обработки стали. Затем свое мастерство продемонстрируют лучшие плакировщики полимерных материалов на металл.



В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Во всех конкурсных соревнованиях в 2020 году примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.



Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту. Звание лучшего по профессии дает работнику не только дополнительную премию, но и преимущества при участии в программе «Жилье молодым металлургам», а также баллы в конкурсе наставников.



В 2019 году в профессиональных соревнованиях по основным рабочим специальностям участвовали около 1500 работников комбината. Лучшие специалисты принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях. В прошлом году сварщик Роман Горлов стал победителем всероссийского этапа конкурса «СтройМастер». Представители комбината заняли 4 призовых места в четырех отраслевых конкурсах профессионального мастерства с участием специалистов из Магнитогорска и Череповца. Работники НЛМК заняли 10 призовых мест в региональных конкурсах профмастерства среди металлообработчиков и водителей автомобилей, а также 7 призовых мест – в областном конкурсе «Инженер года».

