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40 минут назад

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

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Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Мужчину подозревают в попытке убийства

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в поджоге продавщицы в местном магазине. Как сообщается на сайте следственного управления СКР по региону, дело возбуждено о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (части 3 статьи 30, п. «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 27 января в Соликамске подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора с ней мужчина облил жертву бензином, а когда та выбежала в зал, мужчина схватил ее за волосы и толкнул в подсобку, а там поджег. После этого он скрылся. На помощь женщине пришла ее коллега – она потушила пламя огнетушителем и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 35% тела, сообщает Газета.ру.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
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