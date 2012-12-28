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Попавшую в массовую аварию под Ельцом двухлетнюю девочку врачи поставили на ноги
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сегодня, 12:23
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Попавшую в массовую аварию под Ельцом двухлетнюю девочку врачи поставили на ноги

Накануне своего дня рождения девочка получила переломы позвоночника и ног. Ребенок мог остаться инвалидом.

Хирурги областной детской больницы поставили на ноги двухлетнюю девочку Тоню, получившую тяжелые травмы в массовом ДТП под Ельцом: 23 марта на 373-м километре трассы «Дон» столкнулись «Джили», «Рено», «Ниссан» и грузовик «Вольво».

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В результате — машины в клочья, пятеро пострадавших: женщина — водитель «Джили», водитель и три пассажира «Рено».

В «Рено» ехала семья: родители, двухлетняя девочка Тоня и её 14-летний брат Стёпа. Как рассказала GOROD48 мать девочки Ольга М., ещё один ее ребёнок в злополучный день остался дома. У попавшего в аварию брата Тони тоже были серьёзные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, отёк мозга. За его спасение мать также благодарит нейрохирургов областной детской больницы.

Сразу после аварии дети находились в коме в крайне тяжёлом состоянии.  

Причём Тоня попала в жуткое ДТП прямо накануне своего дня рождения — 24 марта девочке исполнилось два года. Теперь родители говорят: врачи подарили ребёнку второй день рождения. 25 сентября Тоне провели заключительную операцию — вынули пластину из бедра. Лечение девочки после аварии продолжалось долгих пять месяцев.

О мартовских событиях и истории чудесного спасения Тони рассказали губернатор Игорь Артамонов и управление здравоохранения Липецкой области.

«Первую помощь пациентке оказала бригада скорой помощи, после чего ее доставили в ближайшую больницу Ельца, где выяснилось, что травмы, полученные ребенком, достаточно тяжелые, и бригадой санавиации девочку незамедлительно доставили в Областную детскую больницу. После осмотра травматологами и хирургами диагноз звучал как приговор – перелом позвоночника, раздробленные кости обеих ног. Компьютерная томография подтвердила тяжесть переломов и существовала угроза, что ребенок останется инвалидом. В надежде спасти ножки девочке врачами было принято решение провести оперативное вмешательство. Доктора сначала боролись за её жизнь, а потом – за то, чтобы она снова могла ходить», — сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

— Первая операция была проведена сразу после аварии. После этого Тоня провела в больнице три недели. Помимо переломов, были отбиты все органы. Дочь находилась в реанимации. После выписки была долгая реабилитация дома и консультации. Последняя операция прошла 25 сентября, — рассказала мать GOROD48 Тони Ольга М.

За спасение дочери Ольга М. благодарит заместителя главного врача по хирургии Областной детской больницы Александра Пашинцева. Он стал семье как родной — мать по-домашнему называет его «Сан Саныч».

«Врачи сделали почти невозможное – собрали мельчайшие осколки костей, спасли от ампутации, а потом ещё и поставили девочку на ноги. Несколько недель понадобилось маленькой девочке, чтобы вернуться к нормальному состоянию и выписаться из больницы», — отмечают в управлении здравоохранения.

Двухлетней девочке буквально пришлось учиться ходить заново. Сначала она села в кроватке — как шестимесячный ребёнок, потом стала стоять с опорой, и вот наконец пошла! Сейчас Тоня уже бегает и полученные травмы ничто не выдаёт. У её брата тоже всё хорошо. 

До суда дело об этом ДТП ещё не дошло. 
ДТП
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Комментарии (1)

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Зануда 48
27 минут назад
Здоровья Тоне и врачам!
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