Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов

Культурная программа наступивших выходных.

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В субботу в Липецке 6-8, в воскресенье – 7-9 градусов тепла. Выходные пройдут без существенных осадков.











Отключение воды





19 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Краснознаменной, 13, 15; Молодёжной, 1; Фрунзе, 81; Шаталовой, 1, 2, 2а, 3, 8, 10.





















19 октября в 14:00 в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) липчане смогут принять участие в просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд» (12+).













Фото vk.com/lib48ru



В субботу в 17:00 в Доме музыки состоится концерт «Орган и струны» (6+).









Липецкая государственная филармония продолжает приобщать к прекрасному самых маленьких. 19 октября в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся занятия для 2-3-летних слушателей из цикла «Музыка развивает». Музыковед Юлия Моисеенко проведёт урок под названием «Зимовье зверей» (0+).







Малыши узнают много интересного, познакомятся с музыкальными и шумовыми инструментами, научатся различать ноты и ритм. Цикл разработан на основе методики Карла Орфа и направлен на развитие таких важных когнитивных навыков, как внимание, память, мышление.





Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:20.











Прозвучит музыка из фильмов «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров», «Ветер крепчает», а также будет несколько вокальных номеров в исполнении солистки Липецкой филармонии Анастасии Пименовой - в том числе и на японском языке!











Не обойдётся на выходных и без настольных игр. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает желающих 19 октября в 18:01.









Сеансы в ОЦКНТ 19 и 20 октября в 12:00 и в 15:00.







Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале.









20 октября в 18:00 – комедия положений «Новый год по-французски» по пьесе М.Камолетти (16+).





20 октября в 10:30 в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) всех желающих приглашают на встречу клуба «Липецкие цветоводы» (12+).













Фото vk.com/vurozhae



19 октября в 13:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) очередной матч проведёт липецкий «Металлург» (6+).









По традиции начинаем нашу рубрику выходного дня музыкой для поднятия настроения. Сегодня для читателей GOROD48 споёт Кир Каменев, музыкант из Воронежа.Автор и исполнитель собственных песен начал сочинять музыку в 15 лет, при этом у него очень разносторонние музыкальные вкусы: рок, рок-н-ролл и … классика. Запись выступления сделана в АРТ-пространстве «Модное место», оператор Аркадий Свиридов.20 октября с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Катукова, 40а, 42; Кривенкова, 5, 7; Союзной, 3.В субботу, 19 октября, с 9:00 до 18:00 обесточат улицы Архангельскую, Астраханскую, Силикатную и Усманскую. Кроме того, в промежутке с 9:00 до 18:00 останутся без электричества на срок до 3-х часов улицы Винницкая, Задорожная Индустриальная, М.И. Неделина, Минская, Маршала Рыбалко, Механизаторов, Муравьева, Одоевского, Октябрьская, Подсобное хозяйство, Садовая, Харьковская, Шахтерская, садоводчества «Восход», «Металлург 2».В воскресенье, 20 октября, с 9:00 до 18:00 без света вновь останутся жители улиц Архангельской, Астраханской, Силикатной и Усманской.Акция в этом году пройдёт в 6-й раз, будет посвящена истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам. Для ответов на вопросы нужно будет вспомнить школьный курс истории, включить воображение и логику. Участие бесплатное.Выступит струнная группа Липецкого симфонического оркестра, солистами выступят Михаил Каталиков (орган, Москва), Андрей Тростянский (скрипка, Москва). Прозвучат сочинения Моцарта, Баха, Пуленка, Стенли и других.В этот же день в 14:00 состоится и занятие «До, ре, ми, фа, соль, ля, си – едет кошка на такси» (0+), на которой ребят научат азам нотной грамотности.Взрослых ждут в «Унионе» 20 октября в 17:00 на концерте «Миядзаки: взрослый ребёнок»Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко) подготовил концерт-путешествие по культовым работам японского режиссера аниме Хаяо Миядзаки.Игромастер Юлия Гаврилова расскажет о правилах, всё покажет и всему научит. Приходить лучше целыми компаниями.В Областном Центре культуры, народного творчества и кино на выходных покажут мультик «Трио в перьях-2» Германия. Бельгия, Норвегия, 2023. Режиссер Бенджамин Квобек (0+).Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.Полина Гагарина. Филипп Киркоров, Алексей Воробьёв.Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 19 октября в 18:00 покажет спектакль «12 любящих сердец и ещё...»Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны.Руководитель клуба Ольга Чистякова познакомит гостей с разновидностями яркого тропического растения – садового гибискуса, расскажет о правильной посадке и уходе за ним.Соперник – прямой конкурент в борьбе за выживание в подгруппе «Серебро» брянское «Динамо». В прошлом туре липчане одержали победу в Дзержинске, сегодня никакойц другой результат кроме выигрыша не устроит. Как говорится, отступать уже некуда.