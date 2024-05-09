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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов

Культурная программа наступивших выходных.

Музыкальный привет из Воронежа

По традиции начинаем нашу рубрику выходного дня музыкой для поднятия настроения. Сегодня для читателей GOROD48 споёт Кир Каменев, музыкант из Воронежа.

Автор и исполнитель собственных песен начал сочинять музыку в 15 лет, при этом у него очень разносторонние музыкальные вкусы: рок, рок-н-ролл и … классика. Запись выступления сделана в АРТ-пространстве «Модное место», оператор Аркадий Свиридов.



Прохладно, но сухо

В субботу в Липецке 6-8, в воскресенье – 7-9 градусов тепла. Выходные пройдут без существенных осадков.

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Отключение воды

19 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Краснознаменной, 13, 15; Молодёжной, 1; Фрунзе, 81; Шаталовой, 1, 2, 2а, 3, 8, 10.

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20 октября с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Катукова, 40а, 42; Кривенкова, 5, 7; Союзной, 3.

Отключение света

В субботу, 19 октября, с 9:00 до 18:00 обесточат улицы Архангельскую, Астраханскую, Силикатную и Усманскую. Кроме того, в промежутке с 9:00 до 18:00 останутся без электричества на срок до 3-х часов улицы Винницкая, Задорожная Индустриальная, М.И. Неделина, Минская, Маршала Рыбалко, Механизаторов, Муравьева, Одоевского, Октябрьская, Подсобное хозяйство, Садовая, Харьковская, Шахтерская, садоводчества «Восход», «Металлург 2».

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В воскресенье, 20 октября, с 9:00 до 18:00 без света вновь останутся жители улиц Архангельской, Астраханской, Силикатной и Усманской.

Решим кроссворд – всероссийский

19 октября в 14:00 в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) липчане смогут принять участие в просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд» (12+).

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Фото vk.com/lib48ru

Акция в этом году пройдёт в 6-й раз, будет посвящена истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам. Для ответов на вопросы нужно будет вспомнить школьный курс истории, включить воображение и логику. Участие бесплатное.

Орган и струны

В субботу в 17:00 в Доме музыки состоится концерт «Орган и струны» (6+).

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Выступит струнная группа Липецкого симфонического оркестра, солистами выступят Михаил Каталиков (орган, Москва), Андрей Тростянский (скрипка, Москва). Прозвучат сочинения Моцарта, Баха, Пуленка, Стенли и других.

Музыка для малышей

Липецкая государственная филармония продолжает приобщать к прекрасному самых маленьких. 19 октября в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся занятия для 2-3-летних слушателей из цикла «Музыка развивает». Музыковед Юлия Моисеенко проведёт урок под названием «Зимовье зверей» (0+).

Малыши узнают много интересного, познакомятся с музыкальными и шумовыми инструментами, научатся различать ноты и ритм. Цикл разработан на основе методики Карла Орфа и направлен на развитие таких важных когнитивных навыков, как внимание, память, мышление.

Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:20.

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В этот же день в 14:00 состоится и занятие «До, ре, ми, фа, соль, ля, си – едет кошка на такси» (0+), на которой ребят научат азам нотной грамотности.

Музыка Миядзаки

Взрослых ждут в «Унионе» 20 октября в 17:00 на концерте «Миядзаки: взрослый ребёнок» (12+).

Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко) подготовил концерт-путешествие по культовым работам японского режиссера аниме Хаяо Миядзаки.

Прозвучит музыка из фильмов «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Навсикая из долины ветров», «Ветер крепчает», а также будет несколько вокальных номеров в исполнении солистки Липецкой филармонии Анастасии Пименовой - в том числе и на японском языке!

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Игровая суббота

Не обойдётся на выходных и без настольных игр. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает желающих 19 октября в 18:01.

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Игромастер Юлия Гаврилова расскажет о правилах, всё покажет и всему научит. Приходить лучше целыми компаниями.

Кино

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино на выходных покажут мультик «Трио в перьях-2» Германия. Бельгия, Норвегия, 2023. Режиссер Бенджамин Квобек (0+).

Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

Роли дублировали: Полина Гагарина. Филипп Киркоров, Алексей Воробьёв.

Сеансы в ОЦКНТ 19 и 20 октября в 12:00 и в 15:00.


Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 19 октября в 18:00 покажет спектакль «12 любящих сердец и ещё...» (12+).

Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале.

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20 октября в 18:00 – комедия положений «Новый год по-французски» по пьесе М.Камолетти (16+).

Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны.

Любителям цветов

20 октября в 10:30 в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) всех желающих приглашают на встречу клуба «Липецкие цветоводы» (12+).

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Фото vk.com/vurozhae

Руководитель клуба Ольга Чистякова познакомит гостей с разновидностями яркого тропического растения – садового гибискуса, расскажет о правильной посадке и уходе за ним.

Футбол

19 октября в 13:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) очередной матч проведёт липецкий «Металлург» (6+).

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Соперник – прямой конкурент в борьбе за выживание в подгруппе «Серебро» брянское «Динамо». В прошлом туре липчане одержали победу в Дзержинске, сегодня никакойц другой результат кроме выигрыша не устроит. Как говорится, отступать уже некуда.

Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе мероприятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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Крылов
50 минут назад
В карты, что ли, играют? Лучше бы погуляли на свежем воздухе. Хотя... Какой в Липецке свежий воздух? Хороших выходных и хорошей погоды липчанам.
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