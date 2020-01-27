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НЛМК проведет Спартакиаду по 20 видам спорта

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#спартакиада
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НЛМК проведет Спартакиаду по 20 видам спорта

На НЛМК в феврале стартует Спартакиада-2020 – крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний.  

«В течение года пройдут соревнования по 20-ти видам спорта: баскетболу, волейболу, миди- и мини-футболу, бадминтону, бильярду, настольному теннису, шахматам, городкам, дартсу, легкоатлетическому и силовому двоеборью, кроссу, гиревому спорту, пулевой и стендовой стрельбе, стрелковому полиатлону, эстафетному плаванью, лыжной и легкоатлетической эстафете», - сообщает пресс-служба НЛМК.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такую возможность для всех желающих организуют спортивный клуб «Липецкий металлург» при поддержке городских Центров тестирования ГТО на спортивном комплексе «Новолипецкий», в пулевом тире и в бассейне «Нептун». Для сдачи нормативов сотрудники НЛМК должны официально зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный идентификационный номер, предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой и направить заявку в спортклуб. После тестирования все результаты внесут в электронную базу данных ГТО и они будут доступны каждому участнику в их личном кабинете на сайте.   

В 2020 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.   

27-28 февраля в пулевом тире спортклуба «Липецкий металлург» пройдут соревнования по пулевой стрельбе.  Самые меткие представители цехов будут состязаться в стрельба из пневматической винтовки с 10 метров с опорой локтей о стол. Состав команды – 5 человек. Поддержать команды можно с 15.00, вход свободный. Традиционная лыжная эстафета 4 по 2 км свободным стилем состоится при условии устойчивого снежного покрова.   

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(Спартакиада проводится ПАО «НЛМК», ОOO «Нептун», СК «Новолипецкий» - структурным подразделением автономной некоммерческой физкультурно - оздоровительной организации «Спортивный клуб  «Липецкий металлург»).

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#спартакиада
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