Липецкий стрелок в Мюнхене выполнил норматив мастера международного класса

Первые международные соревнования для липецких стрелков прошли выше всяких похвал.

19-летний липчанин Александр Васильев стал победителем крупного международного турнира по пулевой стрельбе среди юниоров H&N Cup», который проходит в Мюнхене.

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Липецкой области (бывшей городской СШОР №13) соревновался в олимпийском упражнении – стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

За победу боролись 58 снайперов со всей планеты, Васильев по итогам квалификации вышел в финал с третьим результатом – 627,5 очка, а лидировал венгр Залан Пеклер – 637,1. В финале борьба началась с «чистого листа», и именно между этими стрелками развернулся борьба за «золото». По итогам 24-х финальных выстрелов и Васильев, и Пекер лишь по два раза (!) показали результат меньше 10,0, но в целом липчанин был чуть точнее. Он и победил с результатом 248,2 в финале. Венгр отстал на 4 десятых – 247,8.

При этом наш земляк добился и еще одного триумфа: в Мюнхене он официально выполнил норматив мастера спорта международного класса.