Общество

50 минут назад

В пожаре во Льве-Толстом сегодня погиб человек

1 456
#Пожар #МСЧ
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В пожаре во Льве-Толстом сегодня погиб человек

ЧП случилось сегодня утром.

В 10:40 26.01.2020 г. в ОДС ЦУКС Липецкой области поступило сообщение о пожаре в поселке пос. Лев-Толстой на улице Советской, 95.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, к месту пожара выехали 2 отделения 32 ПСЧ. По прибытии подразделений было установлено, что происходит загорание двухквартирного жилого дома. В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 20 кв.м. Есть погибший, причина пожара устанавливается.

Фото news.myseldon.com

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#Пожар #МСЧ
1

Комментарии (1)

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Серафима Глюкина

17 минут назад
Ну, как всегда, причина будет - неправильное обращение с огнём! И так понятно, без всякой экспертизы!
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