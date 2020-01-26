В пожаре во Льве-Толстом сегодня погиб человек

ЧП случилось сегодня утром.

В 10:40 26.01.2020 г. в ОДС ЦУКС Липецкой области поступило сообщение о пожаре в поселке пос. Лев-Толстой на улице Советской, 95.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, к месту пожара выехали 2 отделения 32 ПСЧ. По прибытии подразделений было установлено, что происходит загорание двухквартирного жилого дома. В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 20 кв.м. Есть погибший, причина пожара устанавливается.



Фото news.myseldon.com

