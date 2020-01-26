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сегодня, 10:34

Почти 2 тысячи липчан лишились права управлять автомобилями из-за долгов

2 791
#Приставы #УФССП #долги
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Почти 2 тысячи липчан лишились права управлять автомобилями из-за долгов

Это помогло взыскать с должников 14 миллионов рублей.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, за 2019 год в регионе было вынесено 1 тыс. 894  постановления о временном ограничении на пользование специальным правом

Это подразумевает приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения, - пояснили в ведомстве.

Мера оказалась действенной: с должников взыскали 14 миллионов рублей, в том числе 11 миллионов – по алиментам.

Фото ekburg.tv

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#Приставы #УФССП #долги
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Комментарии (2)

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Ицхак Подрабинек

5 минут назад
У нас обыкновенный путинизм, а тем временем в Монголии правительство списало долги пенсионерам.))))
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Крахоборы е6 аные

20 минут назад
Только по мелочи работают
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