Почти 2 тысячи липчан лишились права управлять автомобилями из-за долгов

Это помогло взыскать с должников 14 миллионов рублей.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, за 2019 год в регионе было вынесено 1 тыс. 894 постановления о временном ограничении на пользование специальным правом

Это подразумевает приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения, - пояснили в ведомстве.

Мера оказалась действенной: с должников взыскали 14 миллионов рублей, в том числе 11 миллионов – по алиментам.



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