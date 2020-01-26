В мире

26 минут назад

Опубликованы скандальные переговоры Трампа об Украине и России

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Агентство Associated Press опубликовало в своем Youtube-канале видео встречи президента США Дональда Трампа с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Запись была сделана в 2018 году во время делового ужина в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Отмечается, что разговор длился один час 23 минуты и был посвящен вопросу «противостояния» Украины «российской агрессии».

Трамп, в частности, поинтересовался у собеседников — выходцев с Украины, — как долго Киев сможет продержаться без помощи со стороны США.

На встрече также звучали призывы к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович, так как она призывала привлечь Трампа к ответственности. По данным AP, говорил об этом Лев Парнас.

В конце встречи Парнас назвал Трампа «спасителем» Украины и вручил ему подарок от главного украинского раввина.

Напомним, Парнаса и Фрумана обвиняют в связях с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Ролик опубликован в качестве одного из доказательств по делу об импичменте президента США, сообщает www.rosbalt.ru

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