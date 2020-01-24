Свора собак на школьном крыльце беспокоит родителей учеников

Взрослые боятся пускать детей на уроки.

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В редакцию GOROD48 обратились родители учеников начальной школы лицея №3. Они рассказали, что на территории школы поселилась стая бродячих собак, которая представляет угрозу для их детей.



- Прямо на крыльце школы живут около десяти животных. Это собаки из частного сектора, они питаются на каких-то мусорках. Понятное дело, что не привиты от бешенства. Они могут быть переносчиками опасных для наших детей заболеваний. Да, в конце концов, просто искусать или разодрать одежду Мы неоднократно говорили о проблеме директору школы, но наши опасения оставили без внимания. Писали в Instagram мэру Липецка. Там нам пообещали решить проблему с собаками. Но в течение первого квартала! Это же срок до апреля! За это время всех детей перекусают. Нам их до апреля в школу не пускать?



В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что родителям школьников не стоит беспокоиться и паниковать. Собак отловят в ближайшее время. Ориентировочный срок — следующий понедельник, 27 января.