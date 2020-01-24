Общество

сегодня, 13:28

Свора собак на школьном крыльце беспокоит родителей учеников

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#бездомные животные

Взрослые боятся пускать детей на уроки.

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В редакцию GOROD48 обратились родители учеников начальной школы лицея №3. Они рассказали, что на территории школы поселилась стая бродячих собак, которая представляет угрозу для их детей.

- Прямо на крыльце школы живут около десяти животных. Это собаки из частного сектора, они питаются на каких-то мусорках. Понятное дело, что не привиты от бешенства. Они могут быть переносчиками опасных для наших детей заболеваний. Да, в конце концов, просто искусать или разодрать одежду Мы неоднократно говорили о проблеме директору школы, но наши опасения оставили без внимания. Писали в Instagram мэру Липецка. Там нам пообещали решить проблему с собаками. Но в течение первого квартала! Это же срок до апреля! За это время всех детей перекусают. Нам их до апреля в школу не пускать?

В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что родителям школьников не стоит беспокоиться и паниковать. Собак отловят в ближайшее время. Ориентировочный срок — следующий понедельник, 27 января.
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#бездомные животные

Комментарии (29)

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Викторм

6 минут назад
Стрелять, конечно, нехорошо и всё такое, но я не совсем понимаю, каким образом отстрел вместо стерилизации влечет за собой увеличение количества опасных стай собак?
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Прохожий

6 минут назад
Универсальный проезд 14 - 9 больших собак насчитали с приятельницей 21 января т.г. Шли за канцтоварами для детей, вынуждены были вернуться. В районе областной поликлиники на Московской всегда от 3 до 5 собак гуляют.
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зоозащитница

13 минут назад
Гнида носастая Дмитрий Краси чков - чурка неграмотная двухочковая, тунеядец, потомственная сволочь из чуркистанского чарджоу, трижды судимый членосос со сселок, высоцкого, 6 (vk.com/d.krasichkov) тел. 89103543434 понял, что выгоднее вылизывать толстые жопы едерастовской банде медвепутов, чем отсасывать у зэков пичужки и подставлять им свой анально-половой сракатан в своем родном ИК-18 поселка Мурмаши Мурманской области! Поэтому этот безродный высерок шлюхи от сосланбека-ослойоба, после того, как откинулся с параши в конце 2010 года сменил твою фамилию Плямин на фамилию известного боксера! И с высунутым языком вступил в ЕдРоSS, чтобы быть паразитом на теле русского народа и поливать грязью русских и русское! В конце лета 2019 года на этом сайте он агитировал за едераста из мюниха до разрыва сраки! В качестве компенсации за порванную жопу запросил место в Горсовет! Но какой из безродной чурки дырявой, которая не знает русский язык депутат? Поэтому ему предложили место у параши!
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Гость

21 минуту назад
Сокол в собаках. Страшно ходить. Сына покусали, сейчас делаем прививки.
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журналист

26 минут назад
Информация передана Ивану Урганту! Смотрите ТВ...
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ЗООЗАЩИТНИЦА

30 минут назад
Дождались когда гон начался, во время не стерилизовали, Обязаны были стерилизовать по закону пункт 5 вступил в силу с 2019 года. Если бы он был выполнен, то такого бы не было. Деньги были выделены, а где они в кармане ООО "СИТИПЛЮС" и у ИП УЛЬШИН. Собаки бездомные пахнут деньгами миллионами. Зоозащитницу СИЛИЧ Валю выгнали из Липецка, что бы ей деньги не доставались, что бы все им в карман. ПОЗОР!!!!!! С плакатами выходили ЗООЗАЩИТНИКИ и ШИШ ПОЛУЧИЛИ. а теперь требуют от зоозащитников забрать всех собак себе. Полнейшее издевательство наз зоозащитниками.
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ЗООЗАЩИТНИЦА

37 минут назад
Один строил фонтаны до бесконечности, теперь строят парки до бесконечности, а для собак даже не могут пункт передержки построить, приют хоть самый убогий. ЗА что уважать такую власть????????
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ЗООЗАЩИТНИЦА

39 минут назад
ГОРОД БЕЗЗАКОНЬЯ, город жестокость, садизма, издевательства над зоозащитниками. Деньги получают только ИЗВЕРГИ-САДИСТЫ, убивают, жгут, разводят бешенство. Что бы заработать миллионы
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ЗООЗАЩИТНИЦА

42 минуты назад
ПОЗОР ВЛАСТЯМ ГОРОДА!!!!!!! Во всех цивилизованных городах деньги для животных дают ЗООЗАЩИТНИКАМ. А в Липецкой области деньги воруют САДИСТЫ-ЖИВОДЕРЫ. Самообеспеченный город не может построить приют. Даже закон не выполняют № 498-ФЗ от декабря 2018г. который вступил в силу с 01.01.2020г. Обязаны иметь пункт стерилизации, но не успели построить, парки ВАЖНЕЕ. Вот и живите в ........
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ЗООЗАЩИТНИЦА.

47 минут назад
Я, что бы ВАС ВСЕХ СОБАКИ РАЗОРВАЛИ, ЗООЗОЩИТНИКАМ не дали ни копейки. На свою зарплату столько не спасешь, ДЕНЬГИ ПРОФУКАЛИ, украли ЖИВОДЕРЫ-САДИСТЫ.
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