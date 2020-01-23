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Путин расчувствовался в Израиле
Президент России присутствовал на открытии памятника подвигу блокадников.
Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций, выступая на церемонии открытия памятника подвигу блокадников в Иерусалиме, сообщает РЕН ТВ. Монумент российский лидер открыл сегодня, 23 января, вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
- Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо! - завершил свое выступление растроганный политик.
В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 000 жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев, уточняет ТАСС.
Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев. В верхней части стелы - бронзовая часть, символизирующая пламя свечи.
- Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо! - завершил свое выступление растроганный политик.
В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 000 жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев, уточняет ТАСС.
Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев. В верхней части стелы - бронзовая часть, символизирующая пламя свечи.