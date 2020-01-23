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Найден сайт «минирования» России
ФСБ заблокировало ресурс.
Роскомнадзор сообщил о блокировке сервиса Startmail.com, рассылающего ложные сообщения о минировании объектов в России. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства в четверг, 23 января. Через этот почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о минировании различных объектов на территории России. Письма поступали с 28 ноября 2019 года, пишут «Известия».
Злоумышленники пользовались сервисом, зарегистрированным в Нидерландах. По данным ФСБ, с 28 ноября с него отправлено более тысячи сообщений на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России. В письмах речь шла о более чем 16 тысячах "заминированных" объектов социальной инфраструктуры и местах массового скопления людей: школах, детсадах, вокзалах, торговых центрах, судах, больницах, метро и так далее. Все сообщения были ложными, уточняет РИА Новости.
Представители почтового сервиса не отреагировали на запрос российской стороны о сведениях лиц, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Вместе с тем в Роскомнадзоре уверены, что эти люди не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. В ведомстве признают, что ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроют полностью каналы распространения подобной информации, но снизят масштаб деятельности злоумышленников.
Злоумышленники пользовались сервисом, зарегистрированным в Нидерландах. По данным ФСБ, с 28 ноября с него отправлено более тысячи сообщений на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России. В письмах речь шла о более чем 16 тысячах "заминированных" объектов социальной инфраструктуры и местах массового скопления людей: школах, детсадах, вокзалах, торговых центрах, судах, больницах, метро и так далее. Все сообщения были ложными, уточняет РИА Новости.
Представители почтового сервиса не отреагировали на запрос российской стороны о сведениях лиц, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Вместе с тем в Роскомнадзоре уверены, что эти люди не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. В ведомстве признают, что ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроют полностью каналы распространения подобной информации, но снизят масштаб деятельности злоумышленников.