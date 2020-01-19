Борцы-вольники провели уникальные соревнования: в призеры попали все участники (ФОТО)

Самые маленькие спортсмены получили путевки в жизнь.

Федерация вольной борьбы Липецкой области начала год с двух турниров, в которых приняли участие самые младшие спортсмены.

В Грязях прошел Рождественский кубок среди юношей и девушек 2010-2012 г.р., а следом в липецком спортивном комплексе «Сокол» состоялся новогодний турнир, где вновь на ковер вышли дети указанного возраста, а также ребята 2008-09 г.р.

Как сообщил GOROD48 старший тренер сборной Липецкой области по вольной борьбе Сергей Конопкин, в первых соревнованиях приняли участие 65 человек, во вторых – более 100. Организаторы специально разбили участников так, чтобы в подгруппах и весовых категориях было по три-четыре человека. В итоге – каждый стал призером и получил на память медаль, ставшую для многих первой в жизни.

- Ребята провели по две-три схватки в один круг, - говорит Конопкин, - Кто всё выиграл, ушел домой с «золотом», остальные получили «бронзу» и «серебро». Мы всех их считаем победителями – в первую очередь, они преодолели самих себя. Поэтому у каждого на память останется эта награда. В юном возрасте самое главное – заинтересовать ребенка, дать понять, что его старания могут быть оценены – нужно только ходить в зал, тренироваться и выступать. А настоящие медали крупных турниров придут к ним, когда подрастут.







Детские соревнования обслуживала мощная судейская бригада, в которую вошла, например, «серебряный» призёр первенства России среди девушек до 18 лет воспитанница грязинской школы борьбы Анастасия Козлова. Помогали и юные судьи Григорий Сердюков, Артем Плотников, Юсупов Хикматулло, Дарья Сукочева.







За выступлениями своих воспитанников внимательно следили тренеры Сергей Конопкин и Андрей Назаров (оба – Грязинский район), Игорь Дмитренко (Доринский район), липчане Роман Гаврилин, Эдуард Сладких («Сокол»), Антон Слепнёв, Вячеслав Дроздов.







Особую благодарность организаторы просили передать директору грязинской ДЮСШ Ивану Гордееву и администрации Грязинского муниципального района за помощь в приобретении наград для юных борцов-вольников.





