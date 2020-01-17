Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении салона сотовой связи

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Полицейские устанавливается личность мужчины, подозреваемого в грабеже. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 января в салоне сотовой связи на улице Ангарской подозреваемый открыто похитил телефон стоимостью 15 тысяч рублей.



На вид подозреваемому 30-35 лет, рост 180 см. Был одет: черная шапка, черная куртка, черные брюки.



Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого, или обстоятельствах совершения преступления, позвонить по телефонам 02, 8(4742) 31-02-02, или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.

