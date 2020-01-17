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Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении салона сотовой связи

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#грабеж
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Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении салона сотовой связи
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Полицейские устанавливается личность мужчины, подозреваемого в грабеже. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 января в салоне сотовой связи на улице Ангарской подозреваемый открыто похитил телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

На вид подозреваемому 30-35 лет, рост 180 см. Был одет: черная шапка, черная куртка, черные брюки.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности подозреваемого, или обстоятельствах совершения преступления, позвонить по телефонам 02, 8(4742) 31-02-02, или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.   
5 1084
#грабеж
1

Комментарии (6)

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Я

3 секунды назад
Где похитил то? Зашел со своим телефоном в руке, постоял, походил туда сюда и ушел со своим же телефоном.
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Олег

4 минуты назад
Похоже житель гор или цыган
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Хамиль

21 минуту назад
Это братухи борцухи из доггистона
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.

21 минуту назад
чурбанэ походу
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Володя Шарапов

35 минут назад
Тю-тю, телефончик, пошёл теперь по рукам! Надо было приглядывать за своим добром, а не разивать варюжку.
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Курице урок

43 минуты назад
Хищение безхозного телефона, который валялся на столе? Не, в этом мы вам не помошники
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