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28 минут назад
Пациент и его родные избили врачей
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Медиков вынуждали расписаться в документе.
В пермской городской службе скорой помощи рассказали о нападении на бригаду скорой помощи. Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 января, пишут «Аргументы и факты». На Пермскую станцию скорой медицинской помощи поступил вызов на улицу Хабаровскую. Сын 66-летнего мужчины вызвал врачей, так как у его 66-летнего отца возникли боли в груди. В квартире также находилась жена сына пациента.
Когда врачи «скорой» приехали на место, пациент отказался от осмотра, уточняет «Комсомольская правда». Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын мужчины отреагировал на просьбу агрессивно. Мужчина достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.
- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщают пермские медики.
Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП на подстанции. Первый фельдшер остался в плену у пациентов. На место выехали сотрудники полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 12 января 2020 года в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратились двое сотрудников скорой помощи с множественными травмами головы и лица. Во время предварительной проверки выяснилось, что телесные повреждения они получили в одной из квартир дома по улице Хабаровская.
В этот же день в полицию обратился и хозяин этой квартиры, 66-летний пациент, к которому и вызвали врачей. Он рассказал, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Когда врачи «скорой» приехали на место, пациент отказался от осмотра, уточняет «Комсомольская правда». Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын мужчины отреагировал на просьбу агрессивно. Мужчина достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.
- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщают пермские медики.
Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП на подстанции. Первый фельдшер остался в плену у пациентов. На место выехали сотрудники полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 12 января 2020 года в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратились двое сотрудников скорой помощи с множественными травмами головы и лица. Во время предварительной проверки выяснилось, что телесные повреждения они получили в одной из квартир дома по улице Хабаровская.
В этот же день в полицию обратился и хозяин этой квартиры, 66-летний пациент, к которому и вызвали врачей. Он рассказал, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
96