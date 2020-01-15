В России

28 минут назад

Пациент и его родные избили врачей

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#нападение
Пациент и его родные избили врачей

Медиков вынуждали расписаться в документе.

В пермской городской службе скорой помощи рассказали о нападении на бригаду скорой помощи. Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 января, пишут «Аргументы и факты». На Пермскую станцию скорой медицинской помощи поступил вызов на улицу Хабаровскую. Сын 66-летнего мужчины вызвал врачей, так как у его 66-летнего отца возникли боли в груди. В квартире также находилась жена сына пациента.

Когда врачи «скорой» приехали на место, пациент отказался от осмотра, уточняет «Комсомольская правда». Врачи попросили мужчину поставить подпись в карте вызова об отказе от осмотра. Сын мужчины отреагировал на просьбу агрессивно. Мужчина достал телефон, чтобы заснять врачей на видео, и начал избивать медиков.

- При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить первого фельдшера, - сообщают пермские медики.

Второму фельдшеру удалось вырваться и сообщить о ЧП на подстанции. Первый фельдшер остался в плену у пациентов. На место выехали сотрудники полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 12 января 2020 года в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратились двое сотрудников скорой помощи с множественными травмами головы и лица. Во время предварительной проверки выяснилось, что телесные повреждения они получили в одной из квартир дома по улице Хабаровская.

В этот же день в полицию обратился и хозяин этой квартиры, 66-летний пациент, к которому и вызвали врачей. Он рассказал, что у него произошел конфликт с бригадой скорой помощи, в результате которого он получил травму. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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#нападение

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