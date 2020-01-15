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сегодня, 15:19
Путин предложил изменить Конституцию
Референдум может состояться уже в этом году.
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон, сообщает «Лента». Глава государства не считает, что Конституцию 1993 года пора сменить, однако предложил ряд изменений. В частности, он предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума. Также российский лидер призвал дать Госдуме больше полномочий и согласился с предложением убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество президентских сроков.
Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования. Такое мнение выразил в среду журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает ТАСС. Лидер ЛДПР поддержал идеи, высказанные Путиным в послании Федеральному собранию, особенно в части расширения полномочий Госдумы.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что точных сроков внесения поправок в Конституцию пока нет. Центризбирком готов организовать всенародное голосование по пакету поправок после того, как они будут сформулированы, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования. Такое мнение выразил в среду журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает ТАСС. Лидер ЛДПР поддержал идеи, высказанные Путиным в послании Федеральному собранию, особенно в части расширения полномочий Госдумы.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что точных сроков внесения поправок в Конституцию пока нет. Центризбирком готов организовать всенародное голосование по пакету поправок после того, как они будут сформулированы, заявила глава комиссии Элла Памфилова.