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Путин предложил изменить Конституцию

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#референдум #Путин #Конституция
Путин предложил изменить Конституцию

Референдум может состояться уже в этом году.

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон, сообщает «Лента». Глава государства не считает, что Конституцию 1993 года пора сменить, однако предложил ряд изменений. В частности, он предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума. Также российский лидер призвал дать Госдуме больше полномочий и согласился с предложением убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество президентских сроков.

Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования. Такое мнение выразил в среду журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает ТАСС. Лидер ЛДПР поддержал идеи, высказанные Путиным в послании Федеральному собранию, особенно в части расширения полномочий Госдумы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что точных сроков внесения поправок в Конституцию пока нет. Центризбирком готов организовать всенародное голосование по пакету поправок после того, как они будут сформулированы, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
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#референдум #Путин #Конституция

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