Сотрудник колонии получал от заключенных взятки за смартфоны

В Липецке завершено расследование уголовного дела 32-летнего бывшего сотрудника колонии №2, обвиненного в получение взятки и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в сентябре - ноябре 2018 года обвиняемый работал в колонии стажером, он получил от двух осужденных взятку в 37 400 рублей за пронос смартфонов на режимный объект. Деньги на его банковский счет перевели родственники заключенных.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Липецкой области.

- На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Действия осужденных, давших взятку бывшему сотруднику колонии, следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), эти дела сейчас расследуются.