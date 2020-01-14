В Сселках обессточат две улицы

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 14 января будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора по улице Набережная и улице Ленина в селе Ссёлки с 09:00 до 17:00. Также в Липецке обессточат улицы Пригородную и Верхнюю, дома по улице Елецкая, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 12б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, улице Студеновская, 27а, 29, улице Жуковского, 7 — с 09:00 до 17:00. Без электроэнергии останутся также улица Юношеская, 11б, 12, 13, 14, 16, 18, 21а, и улица Ударников, 5, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 9, 10а, 12а — с 13:00 до 16:00.

Теплоснабжение будет отключено на улице Комсомольской, 22 с 10:00 до 12:00, горячее водоснабжение отключат на улице Центральная 8, 9, 11, 14, 16 с 10:00 до 17:00.

Холодное водоснабжение отключат для проведения ремонтных работ на сетях и оборудовании ЛГЭК по улице адмирала Макарова, 18а и проспекту Мира, 11а, 13а, 13б — с 0:00 до 20:00. Без холодного водоснабжения останется улица Ленина, 29 и 31 — с 09:30 до 16:00, а также улица Семашко 7/2, улица Липовская 6/4 и улица Нижняя Логовая, 1 — с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба ЛГЭК.