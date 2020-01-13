Происшествия

58 минут назад

Полицейские задержали налетчика на салон сотовой связи

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#разбой
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Полицейские задержали 31-летнего жителя Липецка, которого подозревают в разбойном нападении на салон сотовой связи.

- 22 декабря в слон сотовой связи на площади Мира ворвался мужчина и, угрожая продавщице предметом похожим на пистолет, похитил два сотовых телефона общей стоимостью 149 тысяч рублей, - сообщает подробности преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Мужчина арестован на время следствия, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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#разбой
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Комментарии (3)

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Гость

40 минут назад
По видео видно, что он взял 3 телефона. В новостях пишут , что 2 телефона было похищено. Коллеги это Пипец, где еще один телефон?????????
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Гость

42 минуты назад
в слон сотовой связи….. Писаки утырки и ушлепки научитесь правильно писать.
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123

45 минут назад
За Убийство столько не дают...какой -то странный у нас уголовный кодекс в чем-то биберальный а в чем-то суровый за грамм наркотиков пацанам дают 15 лет за кражу 2 телефонов 10 лет за лешения жизни в среднем 5 лет
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