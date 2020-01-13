Полицейские задержали налетчика на салон сотовой связи

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Полицейские задержали 31-летнего жителя Липецка, которого подозревают в разбойном нападении на салон сотовой связи.



- 22 декабря в слон сотовой связи на площади Мира ворвался мужчина и, угрожая продавщице предметом похожим на пистолет, похитил два сотовых телефона общей стоимостью 149 тысяч рублей, - сообщает подробности преступления пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Мужчина арестован на время следствия, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

