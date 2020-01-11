Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу

Партию консервов из норвежской рыбы "завернули" на границе

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Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на пропускном пункте границы с Белоруссией был запрещен ввоз на территорию Российской Федерации двух партий рыбной продукции производства белорусских компаний.9,5 тонны рыбных консервов для детского питания следовали в адрес российского получателя из Липецкой области, и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветеринарной службой.По результатам проведенного контроля ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора случаях установили, что согласно имевшимся сопроводительным документам при изготовлении продукции использовалось сырье аквакультуры норвежского происхождения.Но, в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в рыбопродукции, выработанной предприятиями стран-членов ЕАЭС из норвежского сырья, а также отказом компетентного ведомства Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры с 9 января 2020 года приостановлена сертификация рыбопродукции из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель), предназначенной для поставок российским получателям, а также следующей транзитом через территорию Российской Федерации.В этой связи Управление Россельхознадзора вновь обращает внимание заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности на то, что в случае выявления поставок из Республики Беларусь рыбопродукции, выработанной из норвежского сырья аквакультурного происхождения, в том числе в составе сборной партии, возврату будет подлежать весь груз.