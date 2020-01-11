Общество
сегодня, 07:56
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу
1 419
Партию консервов из норвежской рыбы "завернули" на границе
Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на пропускном пункте границы с Белоруссией был запрещен ввоз на территорию Российской Федерации двух партий рыбной продукции производства белорусских компаний.
9,5 тонны рыбных консервов для детского питания следовали в адрес российского получателя из Липецкой области, и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветеринарной службой.
По результатам проведенного контроля ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора случаях установили, что согласно имевшимся сопроводительным документам при изготовлении продукции использовалось сырье аквакультуры норвежского происхождения.
Но, в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в рыбопродукции, выработанной предприятиями стран-членов ЕАЭС из норвежского сырья, а также отказом компетентного ведомства Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры с 9 января 2020 года приостановлена сертификация рыбопродукции из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель), предназначенной для поставок российским получателям, а также следующей транзитом через территорию Российской Федерации.
В этой связи Управление Россельхознадзора вновь обращает внимание заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности на то, что в случае выявления поставок из Республики Беларусь рыбопродукции, выработанной из норвежского сырья аквакультурного происхождения, в том числе в составе сборной партии, возврату будет подлежать весь груз.
Фото: www.star2.com
9,5 тонны рыбных консервов для детского питания следовали в адрес российского получателя из Липецкой области, и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветеринарной службой.
По результатам проведенного контроля ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора случаях установили, что согласно имевшимся сопроводительным документам при изготовлении продукции использовалось сырье аквакультуры норвежского происхождения.
Но, в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в рыбопродукции, выработанной предприятиями стран-членов ЕАЭС из норвежского сырья, а также отказом компетентного ведомства Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры с 9 января 2020 года приостановлена сертификация рыбопродукции из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель), предназначенной для поставок российским получателям, а также следующей транзитом через территорию Российской Федерации.
В этой связи Управление Россельхознадзора вновь обращает внимание заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности на то, что в случае выявления поставок из Республики Беларусь рыбопродукции, выработанной из норвежского сырья аквакультурного происхождения, в том числе в составе сборной партии, возврату будет подлежать весь груз.
Фото: www.star2.com
1 419
Берия