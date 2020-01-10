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33 минуты назад
В Якутии 7-летняя девочка ушла из дома в пижаме
Ее мама, вернувшись с работы, не обнаружила ребенка дома
Полицейские Усть-Янского района Якутии спасли семилетнюю девочку, которая ушла из дома в одной пижаме в условиях арктической полярной ночи, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Девочка пропала 9 января. Её мать сообщила полиции, что вечером вернулась с работы и не обнаружила дочь в квартире. При этом вся детская верхняя одежда была на месте.
На поиски ребенка был отправлен весь личный состав полицейского отделения. Сотрудники МВД обходили дома в районе, где жила семья. Вскоре замерзшую девочку обнаружили в подъезде соседнего жилого здания. Она была в домашней пижаме и унтах. Девочка сильно замерзла, у нее была нарушена координация движений. Прибывшие медики провели осмотр и диагностировали общее переохлаждение легкой степени.
Позже первоклассница рассказала, что захотела орешков, которые находились на верхней полке кухонного шкафа. При попытке достать их она задела стекло, которое упало и разбилось. Испугавшись, что ее будут ругать, девочка убежала. Ребенок несколько раз пытался выйти из своего укрытия и вернуться домой, но из-за полярной ночи и холода она потеряла ориентацию в пространстве.
Девочка пропала 9 января. Её мать сообщила полиции, что вечером вернулась с работы и не обнаружила дочь в квартире. При этом вся детская верхняя одежда была на месте.
На поиски ребенка был отправлен весь личный состав полицейского отделения. Сотрудники МВД обходили дома в районе, где жила семья. Вскоре замерзшую девочку обнаружили в подъезде соседнего жилого здания. Она была в домашней пижаме и унтах. Девочка сильно замерзла, у нее была нарушена координация движений. Прибывшие медики провели осмотр и диагностировали общее переохлаждение легкой степени.
Позже первоклассница рассказала, что захотела орешков, которые находились на верхней полке кухонного шкафа. При попытке достать их она задела стекло, которое упало и разбилось. Испугавшись, что ее будут ругать, девочка убежала. Ребенок несколько раз пытался выйти из своего укрытия и вернуться домой, но из-за полярной ночи и холода она потеряла ориентацию в пространстве.