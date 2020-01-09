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Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

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В школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите. Как сообщают «Известия», министерство просвещения одобрило такую идею Общественной палаты. Программа предмета будет изменена после утверждения новых образовательных стандартов, сообщили в ведомстве. 

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.  

Среди главных опасностей, поджидающих школьников в Сети, эксперты называют кибербуллинг (травлю в интернете), а также возможность нарваться на мошенников или педофилов. 

Отмечается, что после утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов будет проведена работа по обновлению школьных программ. 
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