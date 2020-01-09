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41 минуту назад

В Белоруссии труп гостя несколько дней пробыл за праздничным столом

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В Белоруссии труп гостя несколько дней пробыл за праздничным столом

Труп нашли правоохранители

В деревне Витебской области Белоруссии труп гостя несколько дней сидел за праздничным столом с гостями, пока его не обнаружили правоохранители. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В милицию обратилась жительница деревни, которая заявила, что ее супруг несколько дней не появлялся дома. Правоохранители выяснили, что в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся с заработков из России.

После проверки сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего мужчину. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря шло новогоднее застолье.

У погибшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Хозяин дома сознался, что во время ссоры он схватил полено и ударил им гостя по голове, однако продолжил застолье, не обратив внимания на серьезность нанесенных увечий. По словам мужчины, через несколько дней он начал догадываться, что с гостем что-то не так, но вызывать милицию не стал.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.147 УК Белоруссии — ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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