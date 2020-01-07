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В красноярском психдиспансере нашли девушку, пропавшую 16 лет назад

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В красноярском психдиспансере нашли девушку, пропавшую 16 лет назад

Все эти годы девушку искали родственники, а их - полицейские и врачи

В Красноярске перед Новым годом нашлась девушка, которая без вести пропала в 2003 году. Все эти годы беглянку, имеющую проблемы с психикой, искали родственники, а их - полицейские и врачи. Найти семью девушки удалось только через 16 лет, передает Московский Комсомолец.

Сообщается, что девушка с задержкой в развитии проживала в Томске в многодетной семье. В возрасте 16 лет в один день она вышла в магазин и пропала. Поиски полиции результатов не дали, и только потом выяснилось, что в скором времени Юлию нашли на окраине Красноярска. Как она попала туда из Томска, неизвестно.

В начале 2019 года врачи попросили управление уголовного розыска помочь получить для Юлии документы, сотрудники составили фотоориентировку и передали ее волонтерским организациям, те начали распространять информацию по всей стране. Под конец года данные дошли до родственников Юлии, они ее узнали.

И вот, после 16 лет в психдиспансере девушка встретила Новый год дома с родной сестрой и её семьёй.
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