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В Китае появился на свет третий генно-модифицированный ребенок
Китайский генетик, менявший гены ЭКО-детей, проведет три года за решеткой
Китайский суд приговорил ученого Цзянькуя Хэ к трем годам лишения свободы. Он поплатился за создание первых в мире эмбрионов с отредактированными генами. Недавно родились девочки-близняшки Лулу и Нана, а теперь появилась информация о третьем малыше, передают "Известия".
В ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуя рассказал на отраслевой конференции , что внес изменения в эмбрионы семи пар, когда они проходили репродуктивное лечение. В итоге с измененным ДНК родились девочки-двойняшки Лулу и Нана.
Некоторое время сам факт операции вызывал сомнения. Потому что, кроме слов Хэ на конференции и его же интервью Associated Press, никакого подтверждения не было. Однако три месяца спустя власти КНР официально подтвердили заявления Хэ Цзянькуя, обязали остановить исследования и обвинили ученого в нарушении нескольких государственных законов.
Перед этим ученый говорил, что выбрал Китай для эксперимента именно потому, что в стране не действовал запрет на редактирование генома эмбрионов. Видимо, он проверил не все законы. 30 декабря 2019 года Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.). Он осужден за модификацию генома эмбрионов человека.
В ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуя рассказал на отраслевой конференции , что внес изменения в эмбрионы семи пар, когда они проходили репродуктивное лечение. В итоге с измененным ДНК родились девочки-двойняшки Лулу и Нана.
Некоторое время сам факт операции вызывал сомнения. Потому что, кроме слов Хэ на конференции и его же интервью Associated Press, никакого подтверждения не было. Однако три месяца спустя власти КНР официально подтвердили заявления Хэ Цзянькуя, обязали остановить исследования и обвинили ученого в нарушении нескольких государственных законов.
Перед этим ученый говорил, что выбрал Китай для эксперимента именно потому, что в стране не действовал запрет на редактирование генома эмбрионов. Видимо, он проверил не все законы. 30 декабря 2019 года Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.). Он осужден за модификацию генома эмбрионов человека.