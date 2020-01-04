Происшествия

сегодня, 21:47

Пьяная липчанка разъезжала по встречной полосе и совершила ДТП

7 1478
#ДТП
Пьяная липчанка разъезжала по встречной полосе и совершила ДТП

В аварии пострадала пассажирка автомобиля в которую врезалась "гонщица"

Липчане продолжают отмечать новогодние праздники. Как сообщает "ЧП 48 Липецк.Новости", на улице Кривенковапроизошло ДТПДТП. Пьяная дама за рулем " Мицубиси" ехала по встречной полосе, водитель "Форда" не успел уйти от столкновения. Пассажирка "Форда" пострадала. Её забрала "скорая помощь". На месте работают сотрудники ГИБДД.


7 1478
#ДТП

Комментарии (7)

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Справедливости! Здесь и сейчас!

15 минут назад
Быдлоград во всей красе! Какой город, такие и новости! Покуда не будут сажать за езду в пьяном виде - ничего в этой сказочной не изменится!
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Гость

17 минут назад
Машина мицубиси второй раз стала участником аварии. На ровном месте в нее второй раз въехала машина.
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водитель со стажем....

22 минуты назад
В питейных заведениях сотни раз слышал фразу от пьяных баб: "Я девочка-мне можно!"
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Курица не птица

35 минут назад
Пилотка не человек))))
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Курица не птица

49 минут назад
Пилотка не человек))))
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Фрол Сруль

50 минут назад
Это первушина с ул. Хорошавина чтоль?
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123

сегодня, 21:53
вы сами пьяны((((
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