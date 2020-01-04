Пьяная липчанка разъезжала по встречной полосе и совершила ДТП

В аварии пострадала пассажирка автомобиля в которую врезалась "гонщица"

Липчане продолжают отмечать новогодние праздники. Как сообщает "ЧП 48 Липецк.Новости", на улице Кривенковапроизошло ДТПДТП. Пьяная дама за рулем " Мицубиси" ехала по встречной полосе, водитель "Форда" не успел уйти от столкновения. Пассажирка "Форда" пострадала. Её забрала "скорая помощь". На месте работают сотрудники ГИБДД.