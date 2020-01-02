Полицейские задержали жителя Лебедяни с марихуаной

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Житель Лебедяни не смог отпраздновать новый год - незадолго до боя курантов сотрудники полиции задержали его с марихуаной.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изъятое сухое вещество весом 43,5 грамма оказалось высушенной коноплей.

- В отношении 28-летнего жителя Лебедяни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ - хранение наркотиков без цели сбыта. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе.