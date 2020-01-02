Происшествия

сегодня, 16:57

Полицейские задержали жителя Лебедяни с марихуаной

1 266
#наркотики #марихуана
1
Полицейские задержали жителя Лебедяни с марихуаной

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Житель Лебедяни не смог отпраздновать новый год - незадолго до боя курантов сотрудники полиции задержали его с марихуаной.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, изъятое сухое вещество весом 43,5 грамма оказалось высушенной коноплей. 

- В отношении 28-летнего жителя Лебедяни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ - хранение наркотиков без цели сбыта. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе. 

1 266
#наркотики #марихуана
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инквизитор

40 минут назад
То от газового баллончика траванулся , теперь с травкой, Лебедянь заколдованная.
ответить

Еще в рубрике

В Добринском районе погиб 63-летний пешеход
#ДТП #пешеход
2
В Добринском районе погиб 63-летний пешеход

48 минут назад

Происшествия
Труп 78-летней пенсионерки найден в садоводческом товариществе
#без вести пропавшие
4
Труп 78-летней пенсионерки найден в садоводческом товариществе

сегодня, 16:41

Происшествия
Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе
#ДТП #забор
12
Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе

сегодня, 13:14

Происшествия
Машина сгорела в поселке Тракторостроителей
#пожар #машина
13
Машина сгорела в поселке Тракторостроителей

сегодня, 11:07

Происшествия
В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина
#ДТП
73
В Липецкой области по вине чиновника погибла женщина

сегодня, 10:49

Происшествия
Дальнобойщик из Ростова пырнул ножом своего сменщика
#поножовщина
13
Дальнобойщик из Ростова пырнул ножом своего сменщика

сегодня, 10:08

Происшествия