В России
сегодня, 17:20
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Один человек погиб от ожогов
В Удмуртии в больнице умер от ожогов один из пострадавших при пожаре в Глазовском психоневрологическом интернате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы города Глазова Елену Скрябину. В больнице остаются пять пострадавших, которые были в интернате на социальном обслуживании.
Пожар в интернате произошел вечером 31 декабря. Из здания вывели 462 пациента, в том числе 183 маломобильных, и 44 сотрудника. В результате пожара пострадали 6 человек, но один из пострадавших скончался в больнице от ожогов.
Предварительная причина пожара - курение одного пациентов в постели. Когда пожарные прибыли в интернат, в здании уже было сильное задымление и сотрудники начали сами эвакуировать пациентов.
Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, изымается документация, которая представляет интерес для следствия.
Пожар в интернате произошел вечером 31 декабря. Из здания вывели 462 пациента, в том числе 183 маломобильных, и 44 сотрудника. В результате пожара пострадали 6 человек, но один из пострадавших скончался в больнице от ожогов.
Предварительная причина пожара - курение одного пациентов в постели. Когда пожарные прибыли в интернат, в здании уже было сильное задымление и сотрудники начали сами эвакуировать пациентов.
Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, изымается документация, которая представляет интерес для следствия.