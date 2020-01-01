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Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

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Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

Один человек погиб от ожогов

В Удмуртии в больнице умер от ожогов один из пострадавших при пожаре в Глазовском психоневрологическом интернате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы города Глазова Елену Скрябину. В больнице остаются пять пострадавших, которые были в интернате на социальном обслуживании.

Пожар в интернате произошел вечером 31 декабря. Из здания вывели 462 пациента, в том числе 183 маломобильных, и 44 сотрудника. В результате пожара пострадали 6 человек, но один из пострадавших скончался в больнице от ожогов.

Предварительная причина пожара - курение одного пациентов в постели. Когда пожарные прибыли в интернат, в здании уже было сильное задымление и сотрудники начали сами эвакуировать пациентов.

Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, изымается документация, которая представляет интерес для следствия.
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