Общество
сегодня, 11:32
Волонтеры «Том Сойер Фест» восстановили в Ельце внешний облик купеческого дома
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Следующий объект елецкие Томы Сойеры выберут зимой
В Ельце завершен «Том Сойер Фест». Фестивалем называется акция по восстановлению того или иного исторического объекта волонтерами. В прошлом году Томы Сойеры восстанавливали белокаменную мостовую в Ельце, в этом – дом купца Поваляева.
GOROD48 рассказывал неоднократно о Томах Сойерах. В этом году фестиваль в Ельце стал международным, в нем приняли участие студентки из Испании и волонтеры из Франции. Всего в летне-осенней акции приняли участие 50 человек, включая иностранцев.
На днях волонтеры движения полностью завершили работы по восстановлению внешнего облика дома купцов Поваляевых. Последним аккордом стало восстановление ворот двора дома. Вместо ворот из профлиста волонтеры сделали деревянные ворота по типу традиционных елецких.
Также восстановленный фасад дома украшает надпись из елецкой газеты 1916 года о пропаже голубя, которое дал купец Повалаев. Объявление нашли волонтеры в архиве Заусайлова.
Планами на будущее поделилась координатор проекта в Ельце Серафима Колесникова.
- Планы - расти, проводить фестиваль дальше, радоваться жизни, продолжать обращать внимание людей на уникальность нашей исторической среды, рассказывать о красоте и делом показывать как мы любим город, искать какие-то новые способы развития. Возможно, что сделаем мастерскую по восстановлению деревянной домовой резьбы, если у нас будет поддержка. Следующий объект будет выбран зимой, возможно даже не один,- сообщила Серафима Колесникова.
GOROD48 рассказывал неоднократно о Томах Сойерах. В этом году фестиваль в Ельце стал международным, в нем приняли участие студентки из Испании и волонтеры из Франции. Всего в летне-осенней акции приняли участие 50 человек, включая иностранцев.
На днях волонтеры движения полностью завершили работы по восстановлению внешнего облика дома купцов Поваляевых. Последним аккордом стало восстановление ворот двора дома. Вместо ворот из профлиста волонтеры сделали деревянные ворота по типу традиционных елецких.
Также восстановленный фасад дома украшает надпись из елецкой газеты 1916 года о пропаже голубя, которое дал купец Повалаев. Объявление нашли волонтеры в архиве Заусайлова.
Планами на будущее поделилась координатор проекта в Ельце Серафима Колесникова.
- Планы - расти, проводить фестиваль дальше, радоваться жизни, продолжать обращать внимание людей на уникальность нашей исторической среды, рассказывать о красоте и делом показывать как мы любим город, искать какие-то новые способы развития. Возможно, что сделаем мастерскую по восстановлению деревянной домовой резьбы, если у нас будет поддержка. Следующий объект будет выбран зимой, возможно даже не один,- сообщила Серафима Колесникова.
1 275
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