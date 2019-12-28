Общество

вчера, 15:58

Режим повышенной готовности вводится в Липецке на время новогодних праздников

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#спасатели
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Режим повышенной готовности вводится в Липецке на время новогодних праздников

Режим повышенной готовности устанавливается с 30 декабря и до 8 часов утра 9 января для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление подписано главой города Липецка. Оно предполагает проведение превентивных мероприятий для предупреждения возможных ЧС. Ответственным за их организацию на территории областного центра назначен первый заместитель главы города Михаил Щербаков.

Аналогичный режим повышенной готовности постановлением устанавливается на период Крещенских купаний – с вечера 17-го до утра 20 января 2020 года.

5 1366
#спасатели
1

Комментарии (5)

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Сара Коннор

сегодня, 12:51
Какие могут быть праздники при такой жизни...
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Маленький мальчик петарды купил

сегодня, 01:48
Боевая готовность, насторожились, не зря все спецслужбы так всполошились, ведь маленький мальчик готовит салют, три выстрела город напрочь снесут, но маленький мальчик не нарушитель, он с собой носит, огнетушитель, когда-же салют все ДК подорвёт, он обломки, пеной польёт.
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молодой тупняк

вчера, 22:09
Гость, почему "мужиков" в кавычках?! про женщин что ли написал? женщины уже давно мужиков перегнали насчёт алкоголя и других параметров.
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Гость

вчера, 16:33
Это в связи пьяных и безмозглых Липецких "мужиков".
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Милая Оксана

вчера, 16:25
А что случилось то? Кто знает?
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