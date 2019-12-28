Режим повышенной готовности вводится в Липецке на время новогодних праздников

Режим повышенной готовности устанавливается с 30 декабря и до 8 часов утра 9 января для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление подписано главой города Липецка. Оно предполагает проведение превентивных мероприятий для предупреждения возможных ЧС. Ответственным за их организацию на территории областного центра назначен первый заместитель главы города Михаил Щербаков.

Аналогичный режим повышенной готовности постановлением устанавливается на период Крещенских купаний – с вечера 17-го до утра 20 января 2020 года.