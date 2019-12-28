вчера, 15:58
Режим повышенной готовности вводится в Липецке на время новогодних праздников
Режим повышенной готовности устанавливается с 30 декабря и до 8 часов утра 9 января для органов управления и сил городского звена Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Аналогичный режим повышенной готовности постановлением устанавливается на период Крещенских купаний – с вечера 17-го до утра 20 января 2020 года.
Сара Коннор
Маленький мальчик петарды купил
молодой тупняк
Гость
Милая Оксана