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26 минут назад

1 января в России введут пенсии для цирковых животных

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1 января в России введут пенсии для цирковых животных

Новые нормы предусматривают также конфискацию диких зверей, которые содержатся с нарушением требований

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что с января 2020 года цирковых животных начнут обеспечивать пожизненным содержанием. Об этом сообщает РИА Новости.

"Животным обеспечивается дожитие в тех учреждениях, в которых они "проходили службу или работали", - пояснил Бурматов. - На владельцев таких животных возлагается обязанность обеспечивать их дожитие, в частности, проживание и питание".

Депутат напомнил, что соответствующая норма закона об ответственном обращении с животными была принята более года назад, а с 1 января только вступает в силу. Согласно ей, если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.

Говоря об ответственности за несоблюдение указанной нормы, Бурматов отметил, что она будет предусмотрена в новом КоАП, проект которого кабмин планирует представить в марте следующего года. Он уточнил, что в кодекс может войти новая норма - "нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях".

Со следующего года также будет запрещено давать животным медикаментозные препараты для повышения "эффективности", поскольку они наносят вред.
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