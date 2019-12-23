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50 минут назад

ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь

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ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь

Тест предложат пройти даже автомобилистам без внешних признаков опьянения

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения, сообщают Известия.

МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования — инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. Водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий, заявили в пресс-службе МВД.

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть, особенно это касается наркоманов. Однако при этом важно не допустить массовых безосновательных проверок.

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у водителей «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.
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