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Путин расширил территорию действия налога на самозанятых

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Путин расширил территорию действия налога на самозанятых

Эксперимент будет распространен с 1 января 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года территория действия эксперимента по налогообложению для самозанятых будет расширена на 19 регионов, сообщают Известия.

Согласно опубликованному документу, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен еще на несколько регионов: на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республику Башкортостан. Таким образом, он увеличил территорию эксперимента до 23 регионов.

Уточняется, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Также отмечается необходимость проанализировать реализацию эксперимента за 2019 год и оценить возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на все субъекты Российской Федерации.
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