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Эксперты рассказали о конъюнктуре рынка раритетных елочных игрушек

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Стоимость советских игрушек за четыре года выросла в 10 раз, а объемы их продаж ежегодно увеличиваются на 10–15%, рассказали «Известиям» в ООО «Интернет-аукцион «Мешок». 

В основном это советские изделия, созданные после войны. Особой популярностью пользуются игрушки из серии «Чиполлино», самая дорогая фигурка из которой оценивается в 120 тысяч рублей. 

А вот антикварных игрушек совсем немного, и с каждым годом их количество уменьшается, а ценность возрастает. В этом году одну из дореволюционных игрушек продали за 28,9 тысячи рублей. 

Стоимость елочных украшений зависит от степени их сохранности и уникальности: чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем привлекательнее теперь для коллекционеров. 
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